British Airways recibe compromisos para un préstamo garantizado por 2.000 millones

IAG ha anunciado que British Airways ha recibido compromisos para un préstamo Export Development Guarantee Facility a cinco años por valor de 2.000 millones de libras esterlinas (2.220 millones de euros) suscrito por un sindicato de bancos, parcialmente garantizado por el UK Export Finance (UKEF).

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), British Airways espera recibir los fondos del préstamo en enero de 2021 sujeto al acuerdo de los términos finales con las entidades financieras y el UKEF.

UKEF es la agencia de crédito a la exportación del Reino Unido y proporciona la Export Development Guarantee Facility para apoyar las necesidades de capital circulante e inversiones de los exportadores del Reino Unido que cumplen con ciertos criterios.

British Airways tiene derecho a reembolsar el préstamo en cualquier momento previo aviso. El acuerdo contiene algunas cláusulas no financieras, incluidas restricciones al pago de dividendos por parte de la aerolínea a IAG.

Los fondos obtenidos del UKEF se utilizarán para mejorar la posición de liquidez y proporcionar a British Airways la flexibilidad operativa y estratégica para aprovechar la recuperación parcial de la demanda de viajes aéreos en 2021 a medida que las vacunas Covid-19 se distribuyan en todo el mundo.

IAG ha informado de que continúa teniendo "una sólida posición de liquidez" con efectivo y líneas de financiación no utilizadas de 8.000 millones de euros a 30 de noviembre, excluido el UKEF.

Además de la línea UKEF, el grupo está explorando otras iniciativas de deuda para mejorar aún más su liquidez y actualizará al mercado "a su debido tiempo".