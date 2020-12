Las grandes cadenas hoteleras se quedan fuera de la rebaja del 50% del alquiler en el plan del Gobierno

El Real Decreto ley 25/2020 de medidas de ayuda al sector turístico, hostelería y actividades anexas que el Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros incluye una rebaja del 50% para los grandes tenedores de inmuebles en los importes de alquiler de locales. Rebaja que no afecta a grandes cadenas hoteleras como Meliá, NH o Barceló.

“La norma contempla a todos los sectores, pero el único requisito es que sea pyme y autónomo. La mayor parte del turismo lo son. Somos un país de pymes, además de haber grandes cadenas”, señaló la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante un encuentro online con medios de comunicación.

Se quedarían fuera por tanto de estas ayudas cadenas hoteleras como Meliá, NH Hotel, Barceló o Riu que superan los 250 empleados que por norma debe tener como máximo una pyme. No obstante, Maroto recordó que las hoteleras ya se beneficiaron de ser sectores protegidos en los ERTE desde septiembre.

Sin embargo, esta medida les podría haber beneficiado. Cabe recordar que muchas compañías hoteleras gestionan sus hoteles en régimen de alquiler o franquicia en propiedad de grandes tenedores. Modelo que desde la crisis económica de 2008 se puso en auge tras la venta de muchos hoteles en propiedad como fórmula para conseguir liquidez en momentos económicos adversos.

Medida

Según esta norma, el inquilino podrá solicitar antes del 31 de enero la rebaja del 50% durante el estado de alarma, sus posibles prórrogas y hasta los cuatro meses posteriores.

Para acceder a esta ayuda, el local deberá ser propiedad de un gran propietario (aquel que tiene 10 o más locales) y no debe existir un acuerdo previo entre las partes para la reducción temporal de la renta o una moratoria en el pago durante la pandemia.

No obstante, el Ejecutivo aboga por el acuerdo en el marco del contrato. “Si hay negociación el Gobierno no tiene que intervenir. Si no hay acuerdo es cuando damos las alternativas, pero no imponemos nuestra decisión”, asegura la ministra.

Además de la quita del 50%, pymes y autónomos también podrán optar a una moratoria de renta durante el estado de alarma y sus prórrogas, hasta cuatro meses después de la finalización del estado de alarma (sin penalización ni intereses), a devolver en dos años.

De estas medidas se beneficiarán 190.000 locales. De ellos, 32.997 son turísticos mientras que 157.067 son comercios. El impacto de las medidas que contemplan las ayudas supone 324 millones de euros.

“Este es un plan muy esperado y que calificaría de ambicioso por su importe de más de 4.200 millones, y también oportuno por el momento en el que llega. Se trata de un plan eficaz, porque mañana mismo comerciantes, hosteleros y los sectores del turismo se van a beneficiar de este plan, que se suman a las medidas del inicio de la pandemia”, indicó Maroto.