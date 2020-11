La Sepi ajustará el rescate de Air Europa si se produce la venta a IAG

Del rescate de Air Europa de 475 millones de euros aún faltan muchos detalles por conocerse, aunque poco a poco se van desvelando algunos que afectan también a la operación de compra por parte de IAG. Así, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Bartolomé Lora, asegura que la financiación no se ha aprobado teniendo en cuenta dicha compra, aunque si se produce hay un mecanismo de ajuste.

“Hemos dado la financiación sin tener en cuenta que se fuera a producir la venta. Si se produce, hay mecanismos en el contrato de financiación que se pueden ajustar a la nueva situación”, ha señalado Lora durante su intervención en la comisión de presupuestos en el Congreso de los Diputados y en contestación a algunas preguntas de los partidos políticos.

El presidente de la entidad pública reconoce que aunque dicha operación no se incluye en los términos del contrato, son conscientes de que “se está negociando el precio de forma que es posible que, de aquí a final de año, haya avance o no”. De hecho, Iberia hizo pública ya su intención de rebajar el precio de 1.000 millones por el que inicialmente se cerró la operación y que deberá pasar el filtro de la Comisión Europea.

Con respecto al plan de viabilidad presentado por Air Europa para garantizar que puede devolver el rescate en un plazo de seis años, desde la Sepi explican que no pueden hacerse público porque “contiene información no anunciada que afecta a la competencia”.

De igual manera, tampoco puede avanzar los detalles de otras cuatro empresas que podrían optar a un rescate (entre ellas Duro Felguera). “La información que tenemos de las compañías no se está difundiendo. Algunas quieren máxima discreción posible porque contienen datos que afectan a la competencia”, explica, además de reconocer que a veces solo están solicitando información. “Hasta que no se solicita formalmente la ayuda no estamos dando ningún tipo de información”, sentencia.

Rescate de Air Europa

Desde la Sepi han recordado que la operación de Air Europa se basa en la consideración que “es una compañía estratégica al tener una facturación de 2.000 millones, 4.000 empleados y una importante posición en el hub de Madrid”.

Los 475 millones de euros se canalizan con un préstamo participativo 240 millones y un préstamo ordinario de 235 millones de euros, según ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La división aérea de Globalia dispondrá de seis años para amortizar la totalidad de los préstamos que reciba.

De momento, del acuerdo entre aerolínea y Ejecutivo se sabe que el Gobierno podrá autorizar las operaciones de fusión o adquisición, designará dos miembros en el consejo de la aerolínea, consensuará el nombramiento del CEO y, en caso de que se barajen despidos, también tendrá voz y voto.