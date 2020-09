La nueva vida de Fernando Hierro: de embajador turístico a crear camisetas para pacientes Covid

¿Qué hace Fernando Hierro trajeado en Georgia en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo? Esa es la pregunta que muchos de los periodistas que asistimos al evento nos hicimos y que, el propio exjugador del Real Madrid, nos resolvió en un encuentro con la prensa española.

“Yo fui el primer embajador deportivo de la OMT”, explica Hierro, quien reconoce que es un embajador activo. “No me gusta que solo me den una placa, una foto y ya. A mí me gusta ayudar y dar mi opinión”.

Hace tres años, el secretario de la OMT, Zurab Pololikashvili, le llamó y Hierro no lo dudó, se comprometió con el organismo bajo la idea de trasladar al turismo lo que ha aprendido del fútbol. “Somos un reflejo de la sociedad”, afirma.

Y no es el único. Después de él, se han sumado otros deportistas del mundo del fútbol como Iker Casillas, Lionel Messi, Andrés Iniesta, Michel Salgado, Didier Drogba o Vicente del Bosque.

Fernando Hierro junto al secretario de la OMT, Zurab Pololikashvili.

Así, desde su papel como embajador, transmite los valores del deporte a un turismo que cada día está más ligado a la sostenibilidad. “El turismo cada día es más sostenible y más deportivo. Todo el mundo quiere una vida más sana y más saludable. Muchas familias piensan en el deporte cuando viajan”, asegura.

Además, Hierro es consciente de que “el turismo y el deporte van a estar cada vez más unidos” en un futuro. Por ello, tira de optimismo para pensar que esta situación “pasará”.

Camisetas contra la Covid

La figura de Fernando Hierro está asociada al Real Madrid, equipo con el cual disputó más de 600 partidos. Entre otros títulos, consiguió cinco Ligas, cinco Supercopas de España, una Copa del Rey, tres Ligas de Campeones y dos Intercontinentales. Como parte de la selección nacional de España, jugó 89 partidos y participó en los Mundiales de 1990, 1994, 1998 y 2002 y en las Eurocopas de 1996 y 2000.

Tras su retirada siguió ligado al fútbol ocupando varios cargos como el de director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol, llegando incluso a sustituir en el puesto de seleccionador nacional en el Mundial de Rusia tras la destitución de Julen Lopetegui.

Tras el mundial no continuó; pero su faceta como empresario sí. Desde hace diez años está inmerso en un proyecto con un grupo de amigos para desarrollar camisetas inteligentes beneficiosas para la recuperación física. “Presentamos el proyecto de la camiseta el año pasado en San Petersburgo en una asamblea de la OMT y la aceptación fue muy buena. Es un tejido que vale para el descanso en viajes largos”, apunta.

Un proyecto del que ha nacido otro para luchar contra la Covid. Actualmente, estas camisetas están dentro de un ensayo del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería que investiga el uso de estas prendas para minimizar los efectos del coronavirus y hacer frente a las secuelas de la Covid-19.

“La camiseta ayuda a respirar mejor y en momentos tempranos de la Covid te ayuda a recuperarte mejor”, explica el exfutbolista. Esta irradia rayos infrarrojos con propiedades virucidas. Se está probando en 88 pacientes y se espera que en cinco o siete meses estén los primeros resultados.

Además de este ambicioso proyecto, el exdefensa del Real Madrid también es accionista de la cadena de gimnasios Dreamfit.