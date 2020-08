Las grandes hoteleras resisten en Baleares: Meliá, Barceló y Riu no cerrarán sus puertas

La recomendación del Gobierno alemán de no viajar a España -excepto a Canarias- por la pandemia de la Covid-19 ha sido un duro golpe para Baleares y su economía, ya que depende en gran medida de estos turistas. No obstante, y ante el previsible cierre masivo de hoteles, las grandes hoteleras como Meliá, Riu y Barceló aguantan el tipo en el archipiélago y descartan (por el momento) cerrar los establecimientos que tienen abiertos.

Meliá es la compañía con más hoteles abiertos en Baleares: 15 de los 48 que tiene en la región. También es la que más claro tiene que no cerrará hoteles antes de lo previsto. Fuentes de la compañía aseguran que aunque lamentan la decisión y creen que “nuestro país podría haber explicado mejor su situación”, el impacto para la cadena “es mínimo y salvo algún retoque puntual en alguna fecha de cierre, seguimos con la planificación prevista”.

Desde Meliá recuerdan que no todos los turoperadores han cancelado sus operaciones, aunque sí los más importantes como Tui, pero la operación aérea de momento se mantiene. De ahí que “pensamos que el cliente individual o clientes que no han comprado paquete seguirán adelante con sus vacaciones”.

En el caso de Barceló, la hotelera se mantiene a la espera de saber que ocurrirá después del día 24 de agosto, fecha hasta donde se mantienen las restricciones. “En los próximos días estaremos muy pendientes de la evolución de las reservas para las próximas semanas y, si se reactiva la demanda, mantendremos la apertura de los hoteles durante el tiempo que sea posible”, señalan fuentes del grupo a Invertia.

Actualmente, de los nueve hoteles que gestionan en Baleares, solo tienen tres cerrados (que no han abierto en todo el verano): el O. Cala Viñas (Mallorca), el O. Menorca y el O. Ibiza. Por lo que cuentan con seis abiertos al público.

Hotel Riu La Mola en Formentera.

Por su parte, Riu cuenta con cinco hoteles abiertos de los seis que tiene en la isla: cuatro en Mallorca y uno en Formentera. Desde la compañía afirman que, por el momento, “no se ha decidido cerrar ninguno de estos hoteles” y esperarán a los próximos movimientos del Gobierno alemán.

Al igual que el resto de grandes cadenas se muestran tranquilas ya que la medida no afecta tanto como la cuarentena británica y en muchos de sus hoteles la nacionalidad de los huéspedes no es mayoritariamente alemana; sino que hay belgas, franceses o españoles también. Actualmente, “la ocupación media es del 45% o 50%, aunque en algunos establecimientos llega hasta el 70%”, aseguran.

No obstante, cadenas más pequeñas y muy dependientes del mercado alemán sí se verán obligadas a anticipar el cierre de algunos hoteles, según fuentes del sector. Hay que tener en cuenta que la decisión alemana tendrá un impacto negativo en la economía de la región, donde el Govern balear estima una caída del PIB del 30% y una subida del paro hasta el 31%.

La diferencia con el veto británico

Los principales touroperadores alemanes ya preparan la repatriación escalonada de los 30.000 turistas germanos que se calcula hay en estos momentos en Baleares, principalmente en Mallorca. Sin embargo, se siguen operando vuelos y recibiendo reservas de habitaciones de hotel.

La principal razón es que Alemania no ha impuesto una cuarentena como sí hizo Reino Unido, por ello la medida no es tan dramática. “Esta decisión tiene mucho menor impacto que la reciente medida del Gobierno británico por varias razones: en el caso de Alemania, hablamos de un volumen muy inferior para España, y en nuestro caso mucho menor. En Alemania, los clientes no tienen que hacer cuarentena a la vuelta, basta con un test”, señalan desde Meliá.

Además, muchos turoperadores están dando la opción de cambiar su viaje a Baleares por Canarias, archipiélago donde las grandes hoteleras españolas también cuentan con un amplio portfolio de hoteles. En el caso de Meliá, hablamos de 18 establecimientos.

Canarias es ahora el único destino español que puede salvar su temporada alta (octubre 2020 a mayo 2021), ya que la de Baleares prácticamente está terminada y perdida desde su comienzo en Semana Santa.

Cabe recordar que el año pasado, España recibió 83,7 millones de turistas internacionales. De ellos, 11,1 millones fueron alemanes que en su mayoría viajaron a Baleares, según la encuestas de movimientos turísticos en frontera (Frontur) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Fue el segundo país emisor, por detrás de Reino Unido con 18 millones.