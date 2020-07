Amadeus registra pérdidas de 89,2 millones por el impacto “severo” del Covid

El beneficio ajustado de Amadeus se contrajo un 113,4%, lo que dio lugar a unas pérdidas de 89,2 millones de euros durante el primer semestre del año por el impacto “severo” de la interrupción de los viajes por el Covid-19, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado (CNMV).

Los ingresos retrocedieron un 54,7%, hasta los 1.281,2 millones de euros, mientras que el Ebitda descendió un 83,6%, hasta los 194,1 millones de euros.

En el negocio de distribución, el número de reservas realizadas a través de agencias de viajes cayó un 78,6%, hasta los 65,9 millones y el negocio de soluciones tecnológicas, el volumen de pasajeros embarcados se redujo un 56,2%, hasta un total de 415,2 millones.

En el segundo trimestre de 2020, las reservas aéreas realizadas a través de agencias de viajes usuarias de Amadeus se vieron considerablemente afectadas por la pandemia y se contrajeron un 113,2% con respecto al mismo periodo de 2019. Los volúmenes tocaron fondo en abril y empezaron a mostrar una mejora a partir de entonces.

Aunque los volúmenes siguieron siendo negativos en abril y mayo (las cancelaciones fueron superiores a las reservas brutas), las reservas aéreas a través de agencias de viajes entraron en terreno positivo a partir de mediados de junio aproximadamente, cuando comenzó a ralentizarse el nivel de cancelaciones de marzo, abril y parte de mayo. Asimismo, dado que las aerolíneas ampliaron las frecuencias de sus rutas desde finales de mayo, en general las reservas brutas respondieron.

A consecuencia de ello, los ingresos del segmento de distribución cayeron un 102% en el segundo trimestre y un 73,0% en términos globales en los primeros seis meses del año

“El segundo trimestre del año fue un momento muy difícil a escala mundial para la industria del viaje debido a la pandemia del Covid-19. Los confinamientos a gran escala en las diferentes regiones tuvieron graves repercusiones sobre los viajes, la programación de vuelos, las reservas aéreas (que se vieron aún más perjudicadas por las cancelaciones) y el volumen de pasajeros embarcados. Por consiguiente, los ingresos, el Ebitda y el beneficio ajustado se vieron considerablemente afectados durante el trimestre”, señala Luis Maroto, consejero delegado de Amadeus.

No obstante, Maroto afirma que desde finales de mayo, “hemos empezado a observar un creciente número de vuelos programados, así como tráfico aéreo y reservas. Sin embargo, la situación aún es muy incierta”.

Liquidez y plan de ahorro

En mayo, Amadeus mejoró su liquidez disponible y ampliaron los vencimientos de la deuda mediante dos emisiones de bonos por un total de 1.000 millones de euros. El primer bono asciende a 500 millones de euros, con vencimiento en mayo de 2024, un cupón del 2,526% y un precio de emisión del 99,902% de su valor nominal. El segundo bono también asciende a 500 millones de euros, con vencimiento en mayo de 2027, un cupón del 2,892% y un precio de emisión del 99,894% de su valor nominal.

Posteriormente, “cancelamos la mitad (500 millones de euros) del préstamo puente (bridge to bond loan) formalizado el 25 de marzo de 2020 y del que no se había realizado ninguna disposición”, recuerdan.

Actualmente, la liquidez a disposición de Amadeus asciende a alrededor de 4.100 millones de euros, que se desglosan en tesorería (2.379,9 millones de euros a 30 de junio de 2020), una línea de crédito no dispuesta (1.000 millones de euros), un préstamo puente no dispuesto (500 millones de euros) y un nuevo préstamo del BEI sin garantías y no dispuesto (200 millones de euros) anunciado en junio.

Además, han desarrollado y puesto en marcha un plan exhaustivo para reforzar nuestros recursos de cara al futuro. Este plan engloba acciones para mejorar el funcionamiento de la compañía, la forma de atender a los clientes y la innovación, lo que se traducirá en una reducción de los costes fijos de 250 millones de euros anuales. Estos ahorros se suman al plan de ahorro de costes de 300 millones de euros anunciado en marzo de 2020.