Aena recuperará la operatividad de zonas de Barajas y El Prat el 1 de julio

Aena reanudará el 1 de julio la operativa desde la terminal T1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cerrada desde el pasado 1 de abril, y desde el módulo B1 del dique longitunidal de la T1 del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Según han indicado fuentes de la compañía a Europa Press, las terminales T2A y T2B del aeropuerto barcelonés se pondrán en marcha en agosto, cuando el gestor aeroportuario prevé un aumento del volumen de pasajeros y operaciones.

En cuanto al aeropuerto de la capital, que ya tiene operativa la T4, analizará en las próximas semanas la fecha de puesta en servicio de la terminal satélite T4S y de las T2 y T3, dependiendo de la situación sanitaria, económica y de la evolución del tráfico aéreo, según publica este lunes 'El País', que adelanta la noticia.

Por otro lado, en el aeropuerto de Palma de Mallorca se prevé abrir un tercio del módulo C el 19 de junio, mientras que el segundo tercio del módulo C y el módulo A lo harán en agosto. Para septiembre estarán abiertos los módulos C y A al completo.

El resto de instalaciones de la compañía que han permanecido inoperativas durante el estado de alarma ante la drástica reducción de tráfico aéreo se irá reabriendo durante la temporada de verano en función de las necesidades y de la demanda.