El sector turístico pierde 18.000 millones en Semana Santa por la crisis

Las empresas turísticas españolas registran pérdidas de 18.000 millones de ingresos en Semana Santa ante las restricciones decretadas por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus, según los datos de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave).

Los datos de la Semana Santa ofrecen un "balance terrorífico", según la Federación, con pérdidas que afectarán a 2,5 millones de trabajadores de las 400.000 empresas turísticas españolas.

Fetave argumenta que se han anulado más de 70.000 vuelos, lo que supone la pérdida de 10 millones de billetes de avión (más del 95% de las previsiones de Semana Santa). Además, en el entorno hotelero se han anulado más de 15 millones de noches de hotel, y solo en el sector de los bares, restaurantes y el ocio nocturno, las pérdidas son de entre 8.000 y 10.000 millones de euros.

Fetave ha recordado, a modo de ejemplo, que Alemania ha concedido un crédito de 1.800 millones de euros a TUI para rescatar ese operador turístico, el Reino Unido está facilitando 700 millones a easyJet, y Francia y los Países Bajos, van a facilitar 6.000 millones al consorcio Air France - KLM.

En cuanto a España, la Federación considera "positivo" el anuncio de una ampliación de otros 20.000 millones de euros destinados a pymes y autónomos dentro de la línea de 100.000 millones aprobados.

No obstante, ha advertido de que las pérdidas "catastróficas" provocadas por la anulación de la Semana Santa pueden derivar en la pérdida de liquidez y la quiebra de decenas de miles de empresas turísticas si la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) no funciona con rapidez, "cosa que no parece posible si el Gobierno no aborda una reforma en profundidad de las condiciones de acceso a los créditos ICO", según la Federación.