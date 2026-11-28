SpainDC denuncia que el decreto excluye a proyectos de gigafactorías vinculadas a la soberanía digital y que esa excepción crea un trato diferencial sin transparencia sobre los beneficiarios.

¿Qué crítica concreta hace SpainDC sobre el tratamiento legal de las gigafactorías en el decreto?

La inversión podría retomarse si los tribunales suspenden el decreto mediante medidas cautelares o si un futuro Gobierno lo modifica o deroga, opción que el PP ha anunciado como intención si llega a La Moncloa.

Empresas como Amazon (AWS), Microsoft, Blackstone/QTS, Meta, Google, Merlin Properties y Equinix figuran entre los mayores compromisos de inversión y están entre las afectadas por la incertidumbre regulatoria.

¿Quiénes son los principales inversores afectados por la paralización de centros de datos en España?

Ya ha provocado paralizaciones y ralentizaciones de análisis de futuras instalaciones y motivado recursos y pedidos de suspensión cautelar por la patronal SpainDC; algunas compañías estudian desviar proyectos al exterior.

¿Qué consecuencias ha tenido ya el decreto para los proyectos comprometidos en España?

Han detenido decisiones porque el real decreto aprobado impone acreditar que el 80% del consumo anual proceda de renovables o contratos a largo plazo, lo que cambia la viabilidad económica de proyectos anunciados.

¿Por qué las grandes tecnológicas han paralizado sus inversiones en centros de datos en España?

Grandes compañías como Amazon, Microsoft, Blackstone, Meta o Merlin encabezan las inversiones paralizadas o pendientes de revisión en el país.

La norma amenaza proyectos valorados en unos 90.000 millones de euros y ya ha sido recurrida ante los tribunales por la patronal del sector, SpainDC.

La parálisis responde a la entrada en vigor del decreto que exige que el 80% de la energía consumida por estas instalaciones sea de origen renovable.

Las grandes tecnológicas frenan sus inversiones en centros de datos en España a la espera de un Gobierno estable y de mayor seguridad jurídica.

Las grandes tecnológicas han paralizado sus inversiones en España a la espera de que se forme un gobierno "estable" tras las elecciones del 29-N y que se garantice la seguridad jurídica que -consideran- han perdido con el actual Ejecutivo.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia, esta decisión -que también paraliza análisis de cara a futuras instalaciones- está directamente relacionada con el decreto de centros de datos que el gobierno de coalición de PSOE y Sumar aprobó en el Consejo de Ministros y que entró en vigor hace una semana.

El Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen ha impuesto un exigente calendario para la utilización obligatoria de un 80% de energía renovable en el mix energético de los centros de datos que se instalen en España y los que ya estén en funcionamiento.

En respuesta, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, anunció que si es que gobierna Alberto Núñez Feijóo derogará el decreto.

Esto supone que la supervivencia de estos proyectos -unos 90.000 millones brutos- esté directamente ligada a que cambie el color político en La Moncloa o a que, si gana el PSOE, se reconsidere el texto que ya está en vigor.

En todo caso, el sector demanda un gobierno estable que pueda tener manos libres para realizar su política económica sin depender de votaciones puntuales y de un parlamento fragmentado.

Al ser proyectos a muy largo plazo -al menos una década- podrían paralizarse sine die a la espera de mejores condiciones regulatorias.

El decreto está recurrido por la patronal del sector, SpainDC, quienes además pidieron su suspensión cautelar porque -consideran- "puede provocar daños irreparables a proyectos ya en marcha y poner en riesgo inversiones millonarias".

Los gobiernos regionales de Madrid y Aragón (donde hay más inversiones anunciadas) también recurrirán el decreto porque creen que invade competencias autonómicas.

Esta es la otra vía a través de la cual se podrían retomar los proyectos. Si gana el PSOE las elecciones, hay esperanza de que el camino recorrido en los tribunales les obligue a modificar el decreto y a hacerlo menos restrictivo.

Fuentes de grandes compañías consultadas por este diario sostienen que ya se venían ralentizando sus movimientos inversores desde mediados de año cuando se conocieron los primeros detalles del proyecto.

Pero todo se frenó tras la publicación del decreto el pasado 21 de noviembre con los detalles definitivos y sin recoger la gran mayoría de las demandas y peticiones del sector.

El golpe del decreto a la inversión extranjera es muy duro. Las empresas consultadas consideran que no solo frenará y ahuyentará a los proyectos comprometidos sino que, en la práctica, se excluye completamente a España del ecosistema de los centros de datos

Esto implica que -si no se cambia la ley- no solo se frenen y se pierda buena parte de los anuncios superan los 90.000 millones de euros en cartera bruta, sino que se borren del mapa futuras inversiones que ya estaban en estudio.

"Nadie querrá venir". Advierten en el sector ya que se ha pasado de uno de los sitios con mayores incentivos del continente, a tener un marco regulatorio prohibitivo con estas nuevas exigencias.

El gran problema que ven en el sector es que la ideología se ha impuesto sobre la lógica empresarial. "Las conversaciones con el ministerio solo han confirmado el profundo desconocimiento de la materia", dicen directivos que han intentado frenar, o al menos suavizar, el decreto.

También se critica que tras la consulta pública del texto y tras tres meses de conversaciones con el sector, apenas se hayan hecho pequeñas modificaciones. "No cambiaron casi nada relevante", dice un directivo consultado.

SpainDC ha advertido que se pone en riesgo prácticamente toda la inversión comprometida (66.900 millones netos), pero es que el sector cifra en decenas de miles de millones más los proyectos que estaban en carpeta para desembarcar en España en los próximos cinco años.

Amazon (AWS), Blackstone (QTS), Microsoft, Merlin Properties, Meta y Google encabezan las inversiones en centros de datos en España. Aunque hasta la fecha solamente se han ejecutado poco más de 5.000 millones.

Amazon, Microsoft y Blackstone

Amazon es la que tiene más inversión comprometida con unos 33.700 millones hasta 2035. Cuenta con tres centros operativos en Aragón correspondientes a su primera fase inicial de 2.500 millones.

Microsoft tiene comprometidos 6.690 millones en 10 años para levantar un macrocampus en Aragón, sumando anuncios adicionales de 2.900 millones ligados a infraestructura de nube e IA. Tiene ubicada una región cloud en Madrid.

Meta ha apostado por un único gran nodo en el centro de España ubicado en Toledo con una inversión comprometida de entre 750 y 1.000 millones para una construcción de 191 hectáreas.

Por su parte, Blackstone (a través de QTS Data Centers) también ha desembarcado en Zaragoza con el Proyecto Rhodes y una inversión consignada de 13.471 millones. Se espera que en 2028 comiencen a operar en su primera fase.

Merlin y Equinix

Merlin Properties es el gran protagonista español. Ejecutó una primera fase de 614 millones con centros ya operativos y alquilados en Madrid, Barcelona y País Vasco, y tiene en marcha la segunda con otros 2.756 millones. Prevé invertir 4.470 millones adicionales entre 2026 y 2030.

Finalmente, Equinix, con ocho centros operando en Madrid y Barcelona, mantiene una inversión en curso de 460 millones para un nuevo centro de alta densidad orientado a IA en Madrid.