La norma dificulta que se eludan controles mediante computación remota en terceros países y exige licencia para exportar, reexportar o transferir semiconductores avanzados a países como Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia, cuando suministren capacidad remota a empresas en el grupo D:5.

¿Qué establece la nueva norma de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) que motiva estas restricciones de Nvidia?

Ya afectó la demanda que impulsó la construcción de centros de datos en Malasia e Indonesia y pone en riesgo inversiones multimillonarias en infraestructura de IA en la región.

¿Qué consecuencias inmediatas ha tenido la suspensión para los centros de datos y la inversión en IA en la región?

Los pedidos a Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia han sido bloqueados, y fabricantes integradores como Dell y Supermicro han comunicado la suspensión a sus compradores en esos países.

¿Qué países del sudeste asiático dejan de recibir servidores con chips de Nvidia y quiénes son los fabricantes afectados?

Nvidia ha suspendido envíos tras el endurecimiento de los controles de exportación de Estados Unidos para evitar que China acceda a potencia de computación de IA; la medida busca que sus socios cumplan las nuevas restricciones.

EE. UU. exigirá licencias para exportar semiconductores a estos países y Nvidia ha creado un comité interno para supervisar el cumplimiento de la normativa.

Empresas chinas utilizaban proveedores de nube en el sudeste asiático para eludir los controles de exportación y acceder de forma remota a los chips avanzados.

La decisión busca cumplir con las nuevas restricciones del Departamento de Comercio de EE. UU. para evitar que China acceda a potencia de computación de IA.

Nvidia restringe el envío de microprocesadores y servidores a Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia mediante instrucciones a socios como Dell y Supermicro.

Nvidia ha decidido restringir los envíos de microprocesadores al sudeste asiático, para lo que ha ordenado a sus socios fabricantes que dejen de enviar servidores a cuatro países de la región.

La compañía ha tomado esta decisión tras el aumento de los controles de exportación de Estados Unidos con el fin de impedir el acceso de China a la potencia de computación de IA.

Según indicaron al Financial Times tres personas con conocimiento de la situación, socios fabricantes como Dell y Supermicro, que integran los chips de Nvidia en los servidores, han comunicado a compradores en Malasia, Singapur, Tailandia e Indonesia que Nvidia no permitirá el envío de sus pedidos.

Se desconoce si la suspensión es temporal, ya que Nvidia y sus socios intentan encontrar la manera de cumplir con los nuevos controles de exportación de Washington, advirtieron las fuentes.

Los cuatro países del sudeste asiático se han convertido en destinos predilectos para los desarrolladores chinos de IA que buscan acceder a los chips más avanzados de Nvidia, señala el periódico.

El rotativo inglés añade que muchos grupos chinos eluden los controles de exportación estadounidenses alquilando acceso a través de proveedores de computación en la nube que compran servidores con chips de Nvidia.

La demanda de las empresas tecnológicas chinas ha impulsado el auge de los centros de datos en el sudeste asiático, especialmente en Malasia e Indonesia, donde se han invertido miles de millones de dólares en la construcción de infraestructura de IA, pero las nuevas restricciones estadounidenses han puesto en peligro gran parte de esa inversión.

Acceso a tecnología

La región es muy rentable para Nvidia, que registró ingresos por valor de 104.000 millones de dólares (94.916 millones de euros) a través de su filial en Singapur en 2025, lo que supone un aumento anual del 72%. Nvidia también contabiliza parte de sus ingresos de Taiwán y China a través de su unidad en Singapur.

La Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la semana pasada una nueva norma para abordar esta situación y dificultar el acceso remoto a chips y servidores avanzados de IA por parte de países como China.

Según explicaron las autoridades estadounidenses, la norma tiene como objetivo garantizar que las restricciones existentes sobre el acceso a tecnología estadounidense sensible "no puedan eludirse mediante acuerdos de computación remota que involucren centros de datos en terceros países".

La norma también establece nuevas restricciones sobre las exportaciones, reexportaciones o transferencias (dentro del país) a centros de datos en el extranjero que suministran de forma remota volúmenes significativos de capacidad de procesamiento a empresas con sede en países del "grupo D:5", que incluye a China, Corea del Norte o Rusia, entre otros.

De este modo, además de los requisitos de licencia actuales para semiconductores avanzados, se requerirá una licencia para exportar, reexportar o transferir semiconductores avanzados a Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia o Brasil, mientras que el requisito de licencia no se aplicará a los semiconductores destinados a empresas con sede en Estados Unidos o cuya empresa matriz tenga su sede en dicho país, siempre que se cumplan ciertos requisitos de información.

Asimismo, la semana pasada, Nvidia anunció la creación del Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones, un nuevo órgano permanente responsable de la supervisión, a nivel de la junta directiva, de las políticas de seguridad nacional de la compañía, el cumplimiento de las normativas de control de exportaciones y la gestión de riesgos del comercio internacional.