Aragón advierte que el decreto pone en riesgo 54.000 millones en inversiones y miles de empleos en la comunidad; la Comunidad de Madrid ha anunciado que presentará un recurso contra la norma.

¿Cómo afecta el decreto a las comunidades autónomas como Aragón y la Comunidad de Madrid?

SpainDC anuncia recurso y solicitud de suspensión cautelar alegando imposibilidad técnica y económica de cumplimiento; el Consejo de Estado registró hasta 14 objeciones sobre urgencia, retroactividad, proporcionalidad de sanciones y competencia autonómica.

¿Por qué recurrirá SpainDC y qué argumentos legales esgrimen otras voces contra el decreto?

El texto prevé recargos de entre 300% y 500% sobre ciertos peajes y cargos, agravables por reiteración, y puede implicar pérdida definitiva de permisos de acceso y conexión.

¿Qué sanciones y medidas contempla el decreto si un centro de datos no cumple los requisitos?

El decreto exige que el consumo anual esté respaldado hora a hora por al menos 80% de generación renovable nueva, con una fase transitoria que pide 60% en horas punta y adaptación completa en 2032; ofrece cinco años para la adaptación horaria.

¿Qué obligaciones impone el decreto a los centros de datos sobre el uso de renovables y en qué plazos?

SpainDC afirma que las obligaciones de respaldar cada hora con energía renovable nueva y los plazos cortos hacen inviables proyectos comprometidos, lo que congelaría inversiones por 69.800 millones previstas hasta 2030.

¿Por qué SpainDC dice que el decreto de centros de datos pone en riesgo 69.800 millones de inversión extranjera?

La normativa impone exigencias de alta eficiencia energética, severas restricciones al uso de agua y sanciones económicas severas por incumplimiento técnico.

Comunidades autónomas como Madrid y Aragón, junto con el Partido Popular, rechazan el decreto e impulsarán recursos e iniciativas para derogarlo.

La patronal SpainDC recurrirá la norma ante los tribunales advirtiendo que pone en riesgo hasta 69.800 millones de euros en inversiones extranjeras previstas hasta 2030.

El Gobierno aprueba el real decreto que regula el consumo energético de los centros de datos, exigiendo el uso de un 80% de energías renovables.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al controvertido real decreto que regula el consumo de energía de los centros de datos (data centers) rechazado por el sector, las comunidades autónomas y el Partido Popular (PP).

El proyecto del Ministerio para la Transición Ecológica lleva meses en el ojo del huracán. Pero las fuertes discrepancias técnicas, jurídicas y políticas no han logrado frenar la norma, que obliga a los centros de datos a usar un 80% de energías renovables.

El Gobierno defiende que garantiza la sostenibilidad del sector, mientras que sus empresas advierten que se pone en riesgo una inversión de 69.800 millones de euros previstos en España hasta 2030.

El Ejecutivo aprueba el decreto a una semana del 29-N añadiendo incertidumbre a un ámbito clave para la inversión extranjera. SpainDC, la patronal de Amazon, Google o Microsoft y firmas inmobiliarias como Merlin, ya ha advertido de que todas las inversiones, la mayoría comprometidas pero no ejecutadas, están en riesgo.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, defendió el texto asegurando que la regulación busca satisfacer el apetito inversor garantizando al mismo tiempo la soberanía digital y la sostenibilidad energética e hídrica del país.

Horas después la patronal SpainDC anunciaba que recurrirá la norma ante los tribunales y solicitará su suspensión cautelar. Advertía de que los requisitos impuestos son de imposible cumplimiento técnico y económico para infraestructuras que operan de forma ininterrumpida, convirtiéndose en una prohibición y un veto de facto a la inversión.

En la misma línea, la asociación Multinacionales con España reclamó una evaluación rigurosa del impacto económico y demandó un diálogo continuado que garantice la viabilidad de las inversiones.

En el plano autonómico, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que presentará un recurso contra el decreto, mientras que desde Aragón se ha alertado sobre el riesgo que entraña la norma para las inversiones tecnológicas previstas.

Esta última autonomía considera que impone condiciones "inasumibles" que ponen en riesgo 54.000 millones de euros en inversiones y miles de empleos en la comunidad.

Por su parte, el PP ha asegurado que dejará sin efecto la normativa si llega a La Moncloa. El vicesecretario de Economía popular, Alberto Nadal, calificó el decreto de freno a la revolución digital.

"España queda aislada del resto del mundo y de la revolución tecnológica. Lo derogaremos y aprobaremos una legislación que permita su desarrollo y garantice su sostenibilidad", sentenció.

El núcleo técnico de la nueva regulación impone obligaciones significativas, especialmente para nuevas instalaciones o ampliaciones con una potencia igual o superior a 10 MW (fijando además obligaciones de reporte anual a partir de 500 kW):

Los centros de datos deberán acreditar que casi la totalidad de su consumo anual proviene de autoconsumo o contratos a plazo con instalaciones renovables. Es así como la normativa exige respaldar cada hora de funcionamiento con un mínimo del 80% de generación renovable nueva.

Aunque se flexibiliza el calendario inicial fijando cinco años para la adaptación horaria, durante la fase transitoria se requerirá un 60% en horas punta, elevándose la exigencia al 80% en 2032.

Se exigirá la calificación europea más alta (clase A), con límites transitorios de eficiencia energética y restricciones estrictas al uso de agua en los sistemas de refrigeración.

Exigencias del decreto

Las infraestructuras que presten servicio al sector público deberán garantizar la residencia y gestión de los datos dentro de la Unión Europea. Además, para asegurar la estabilidad del sistema, las instalaciones quedarán integradas en mecanismos que permitirán reducir su potencia o desconectarlas automáticamente ante situaciones de congestión de la red.

Uno de los principales focos de fricción se centra en los plazos y el régimen sancionador. Las empresas critican tener que adaptar en apenas seis meses proyectos que ya contaban con licencias, suelo, financiación y contratos comprometidos.

A su vez, el decreto prevé recargos de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos en caso de incumplimiento técnico, los cuales pueden agravarse por reiteración e implicar la pérdida definitiva de los permisos de acceso y conexión.

El texto llega con un complejo historial administrativo tras haber recibido hasta 14 objeciones jurídicas por parte del cuerpo de letrados del Consejo de Estado antes de lograr el dictamen el pasado 6 de noviembre.

Entre los reproches figuraban dudas sobre la justificación de la tramitación de urgencia, la retroactividad de ciertas obligaciones, la proporcionalidad de las sanciones y una posible invasión de competencias autonómicas en urbanismo y ordenación del territorio.