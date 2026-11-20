La CNMC planea publicar su dictamen definitivo antes de fin de mes o a finales de año; puede remitirlo a la Comisión Europea, que dispone de hasta 30 días para responder, y si no lo envía la decisión quedaría firme y aplicable en 2026/2027.

¿Qué calendario sigue la CNMC y qué papel puede tener la Comisión Europea en la decisión?

Dicen que la subida es excesiva, amenaza la rentabilidad de sus despliegues y que el acceso a las infraestructuras de Telefónica es una fracción marginal (menos del 3%) del coste total de despliegue para un operador eficiente.

Ya ocurrido: las telecos alternativas alertan de que la subida incrementaría el coste de acceso a la red y subiría los precios al cliente final en unos 1,5 euros mensuales; posible futuro: podría reducir incentivos de despliegue y encarecer servicios.

Telefónica propone subir las cuotas un 116% acumulado en cinco años mediante un compromiso con incrementos anuales y parte de que hoy ingresa alrededor de 100 millones anuales por ese alquiler.

La CNMC prepara un informe para fijar un precio de mercado y sustituir la oferta MARCo regulada, con el objetivo de actualizar tarifas y reflejar la evolución del mercado mayorista de infraestructuras pasivas.

¿Por qué la CNMC quiere desregular el acceso a los conductos y postes de Telefónica?

Se prevé que el organismo regulador adopte un punto intermedio entre las pretensiones de Telefónica y las demandas del resto del sector, entrando en vigor las nuevas tarifas en 2026 o 2027.

Operadoras rivales como Orange o Digi advierten de que un aumento tan drástico frenará las inversiones en fibra y terminará encareciendo el servicio al cliente final hasta 1,5 euros al mes.

Telefónica plantea una subida acumulada del 116% en cinco años para actualizar precios a la realidad del mercado, recordando que sus competidores disponen hoy de infraestructuras alternativas.

La CNMC prepara la desregulación de las tarifas que Telefónica cobra a sus competidores por alquilar sus conductos, canalizaciones y postes, previéndose una decisión final antes de acabar el año.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ultima su informe final para desregular el acceso a conductos, postes y canalizaciones de Telefónica.

El proyecto ha generado una importante división en el sector. Telefónica propone subir el pago que realizan sus competidores por el uso de estas infraestructuras en un 116% acumulado en cinco años. Con el modelo actual la operadora ingresa unos 100 millones anuales.

Por el contrario, compañías como Orange o Digi han sostenido públicamente que esta subida es excesiva y que pone en riesgo las inversiones del sector. Y junto al resto de operadoras alternativas piden que se mantenga el actual sistema y sus precios.

En el caso del futuro dictamen de la CNMC, las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia advierten que podría establecer un punto intermedio entre las demandas de Telefónica y la de sus competidores. Habrá subida aunque falta saber en qué magnitud.

El plan del regulador es publicar su decisión definitiva antes de que finalice el mes o como tarde a finales de año. La única duda es saber si enviará el documento a la Comisión Europea para su validación comunitaria o si da por buena su propia decisión.

De hacerlo, Bruselas tiene un máximo de 30 días para devolver el proyecto. Este es un movimiento opcional y no es obligatorio, ni tampoco vinculante. Pero en ocasiones similares la CNMC ha recurrido a la UE para reforzar sus decisiones regulatorias.

Si no va a Bruselas ya sería el plan definitivo de la CNMC, de lo contrario debería esperar 30 días más. En todo caso la idea es tener todo cerrado en 2026, o primeros de 2027, para poder aplicar las nuevas tarifas a partir de enero del próximo año, aunque sea de forma retroactiva.

El dictamen debe establecer un precio de mercado para el alquiler que cobra Telefónica a sus competidores hasta ahora sometido a un cobro fijo y regulado a estas infraestructuras pasivas mediante la oferta MARCo.

Telefónica presentó una primera oferta de compromisos el 21 de febrero de 2025, en el marco del procedimiento de análisis del mercado mayorista de acceso a la infraestructura física.

La CNMC abrió una primera prueba de mercado, en la que distintos operadores y agentes del sector formularon alegaciones. Posteriormente, Telefónica presentó una segunda oferta en junio.

En ella, propuso un compromiso revisado con un periodo de vigencia de cinco años, prorrogable por un año adicional, y el mantenimiento de los plazos de provisión y resolución de incidencias establecidos en la actual oferta MARCo.

También ofreció asumir la posible actualización de las condiciones de acceso de acuerdo con las resoluciones que adopte la CNMC en el marco de los expedientes en curso.

En cuanto a las cuotas, propuso un incremento inicial del 30% respecto de los precios vigentes; incrementos anuales del 16,96% durante los tres años siguientes; e incrementos equivalentes al IPC previsto (2 %) en los años cuarto y quinto. Un 116% acumulado.

Telefónica parte de la base de que las tarifas en España se mantienen deflacionistas en comparación con otros países de la Unión Europea y que los precios se mantienen estáticos en los últimos años.

En sus alegatos (fruto de las reuniones sostenidas en el último mes con el regulador) Telefónica advierte que actualizar precios regulados es adaptar la regulación a la realidad.

Sostienen que España ya tiene competencia efectiva en fibra —a diferencia del mercado de 2009 cuando los operadores alternativos apenas tienen red propia— y las infraestructuras sometidas a alquiler llevan más de 25 años ampliándose y modernizándose.

En relación con las acusaciones de monopolio, recuerdan que en España existen numerosas infraestructuras alternativas a las de Telefónica como las eléctricas, de gas, agua y alcantarillado, válidas para el despliegue y muy superiores a las de la mayoría de los países europeos .

Sostienen también que el coste que supone para los operadores el acceso a las infraestructuras civiles de Telefónica es una fracción marginal de los costes de despliegue de la fibra, menos de un 3% de los costes de despliegue de un operador eficiente.

Por su parte, los operadores alternativos sostienen que el dictamen debe asegurar que la infraestructura física pasiva e irreplicable debe seguir siendo accesible para todos los operadores en condiciones justas, transparentes y orientadas a costes reales.

Coste del cliente

Advierten que la propuesta de compromisos de Telefónica encarecería los costes, penalizando la rentabilidad de los despliegues realizados, reduciendo los incentivos para seguir invirtiendo y limitando la capacidad competitiva en los mercados de banda ancha.

Por otra parte, este aumento —advierten— llevaría a un incremento de precios de los servicios ofrecidos a los clientes finales. Y ponen cifras: el coste de acceso a la red de fibra al cliente final será de 1,5 euros mensuales.

Señalan también que el aumento de los precios de acceso reservará a Telefónica la posibilidad de desplegar prácticamente en exclusiva la fibra óptica en las zonas rurales en las que hoy no existen despliegues o son incompletas. Para los alternativos, estas condiciones lo harían imposible.