Obliga a los operadores a ofrecer terminales suficientes para personas con discapacidad e integrar Texto en Tiempo Real (RTT), beneficiando a usuarios con dificultades auditivas o de habla y ampliando el acceso para microempresas, pymes y ONG.

Se sube la velocidad mínima de internet fijo del servicio universal a 100 Mbps (desde 10 Mbps) y se reduce el plazo máximo de instalación a 30 días con compensaciones automáticas por retrasos, lo que mejora calidad y tiempos de servicio.

¿Qué novedades tecnológicas incluye la reforma y qué impacto tienen para los ciudadanos?

El Gobierno mantiene tarifas máximas y fija que los operadores sin tarifas asequibles deben aplicar un descuento del 25% a beneficiarios del IMV respecto al precio medio de mercado, según parámetros que anualiza la CNMC.

¿Cómo afecta el cambio del servicio universal a los precios que pagan los usuarios en zonas con poca competencia?

Ya ocurrido: los derechos se mantienen y la cuota reducida se ampliará, lo que puede aumentar los beneficiarios; podría pasar: más hogares podrían acceder según la equiparación con beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Porque el Gobierno ha aprobado una reforma que redistribuye la obligación entre todas las operadoras según cobertura, dejando de asignarla exclusivamente a Telefónica desde el 1 de enero.

¿Por qué Telefónica deja de ser la única operadora designada para el servicio universal de telecomunicaciones?

España aumenta la velocidad mínima garantizada de conexión a internet de 10 Mbps a 100 Mbps, convirtiéndose en pionera europea.

La reforma amplía los beneficiarios potenciales a 800.000 hogares vinculados al Ingreso Mínimo Vital, pymes y microempresas, ofreciendo descuentos del 25% si no hay tarifas asequibles.

La responsabilidad de garantizar este servicio básico se repartirá entre todo el sector, sumando a competidores como Orange, Vodafone y Digi.

El Gobierno aprueba la reforma del servicio universal de telecomunicaciones, por la que Telefónica dejará de ser la única operadora obligada a prestarlo a partir del 1 de enero.

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la reforma del servicio universal de telecomunicaciones. En la práctica esto supone que Telefónica dejará de ser a partir del 1 de enero la única operadora designada para realizar esta prestación.

Ahora la responsabilidad se distribuirá o adaptará según la cobertura de cada compañía y se repartirá entre todas las operadoras incluyendo también a sus competidores como Orange, Vodafone y Digi.

Esta es una demanda histórica de Telefónica que era la única que tenía esta obligación desde el año 1998, heredada de su monopolio estatal y de su posterior época de operador incumbente.

Pero el mercado ha cambiado radicalmente. Orange tiene una cobertura similar a la de Telefónica en redes fijas de fibra óptica y su suma más Vodafone y Digi es equivalente en redes móviles.

El servicio universal de telecomunicaciones es el conjunto mínimo de servicios de comunicación básica que el Estado garantiza a todos los ciudadanos por ley, con una calidad determinada y a un precio asequible, sin importar en qué lugar geográfico vivan o cuál sea su nivel de ingresos.

El gobierno fija tarifas máximas para evitar que las compañías cobren precios abusivos en zonas donde no tienen competencia, asegurando que el coste no supere lo que pagaría un usuario en una gran ciudad.

Con el cambio del servicio universal se mantienen todos estos derechos, pero ahora las obligaciones y los límites a los precios a determinados usuarios se reparten ahora entre todo el sector, no solo a Telefónica.

Esto supone que los actuales beneficiarios, unas 10.000 personas, pueden convertirse en 800.000 hogares ya que la cuota reducida se equiparará a todos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según ha confirmado el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Los operadores que no dispongan de tarifas asequibles —según los parámetros anuales que establezca la CNMC— deberán ofrecer un 25% de descuento a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital respecto al precio medio de mercado, que también establece el organismo regulador.

También se incrementa la velocidad de la conexión fija a internet a 100 Mbps (actualmente se establece en 10 Mbps). Con esta medida, España se convierte en el primer país de Europa y uno de los primeros del mundo en ofrecer esta velocidad dentro del Servicio Universal.

Adicionalmente, el Real Decreto amplía el número de usuarios que pueden beneficiarse del Servicio Universal, ya que no sólo podrán solicitarlo los consumidores, sino también las microempresas, PYMEs u organizaciones sin ánimo de lucro.

Accesibilidad

En materia de accesibilidad, se obligará a todos los operadores a proporcionar una oferta suficiente de terminales para personas con discapacidad e incorporar la funcionalidad de Texto en Tiempo Real (RTT), una función que facilita la comunicación fluida para personas con dificultades auditivas o de habla

La modificación aprobada este martes reduce el plazo máximo de instalación del servicio de telecomunicaciones a 30 días, con compensaciones automáticas (cuotas gratuitas) en caso de retrasos imputables al operador.