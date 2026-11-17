Megaspeed está investigada en EE. UU. por posibles violaciones de controles de exportación y Alice Huang, vinculada a la empresa y actualmente en China, figura en las indagaciones como posible espía, contexto que ha acelerado la revisión de permisos de exportación.

¿Qué papel juega Megaspeed y Alice Huang en la investigación que ha motivado estas medidas?

La justificación oficial es proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y evitar usos de tecnologías sensibles que puedan amenazar esa seguridad, según la Oficina de Industria y Seguridad.

¿En qué se fundamenta el Departamento de Comercio para justificar estas limitaciones a la tecnología estadounidense?

De forma inmediata, los operadores de los centros de datos en esos países deben solicitar licencia al gobierno estadounidense antes de exportar chips avanzados de fabricantes como Nvidia; eso añade trámites y posibles denegaciones.

¿Qué impacto tienen ya estas restricciones sobre las empresas chinas y los operadores de centros de datos en los países citados?

La norma provisional se publicó pocos días después de la dimisión de Jensen Huang y la vincula al presunto caso de espionaje relacionado con Alice Huang y Megaspeed, lo que ha tensado las pesquisas sobre exportaciones de semiconductores.

¿Qué relación tiene la dimisión de Jensen Huang con las nuevas restricciones a la exportación de chips de IA?

La norma busca evitar que empresas chinas eludan controles exportando tecnología estadounidense mediante centros de datos en terceros países; así lo explica la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio.

¿Por qué el Departamento de Comercio de Estados Unidos exige licencia para exportar chips de IA desde centros de datos en Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil?

El Departamento de Comercio busca proteger la seguridad nacional frente al uso indebido de su tecnología informática avanzada en el extranjero.

La normativa se publica tras la dimisión de Jensen Huang, ex-CEO de Nvidia, salpicado por un presunto caso de espionaje vinculado a una exejecutiva china.

El objetivo de la medida es evitar que empresas chinas eludan las restricciones tecnológicas de EE. UU. a través de acuerdos de computación remota.

La Administración de Donald Trump impondrá licencias previas para exportar chips avanzados de IA a centros de datos en terceros países como Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil.

La Administración de Donald Trump ha decidido imponer restricciones al suministro de chips y servidores de inteligencia artificial (IA) a empresas chinas, en medio de las investigaciones sobre la exportación de semiconductores a raíz del presunto caso de espionaje que ha afectado a su ya ex consejero delegado Jensen Huang.

Una norma provisional emitida el lunes por el Departamento de Comercio exige que los operadores de centros de datos en Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil obtengan una licencia del gobierno estadounidense antes de exportar chips avanzados de IA de Nvidia y otros fabricantes estadounidenses a clientes en esos países, según el documento publicado por la propia cartera.

"La norma tiene por objeto garantizar que las restricciones vigentes sobre el acceso a tecnología estadounidense sensible no puedan eludirse mediante acuerdos de computación remota en los que participen centros de datos situados en terceros países", reza el comunicado emitido por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Comercio.

También asegura que ha sido "redactada por el Departamento del Tesoro y el Consejo de Seguridad Nacional, y bajo sus directrices".

Con esta decisión, Washington, que se define como "líder mundial en tecnología informática avanzada y de superinteligencia".

Seguridad nacional

Así, asegura perseguir "la adopción global de la tecnología estadounidense con fines comerciales legítimos, garantizando al mismo tiempo que las tecnologías sensibles no se utilicen de formas que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos".

El borrador de la normativa ha sido publicado apenas unos días después de la dimisión de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, tras admitir haber mantenido una relación con Alice Huang, exejecutiva de la empresa Megaspeed International señalada en Estados Unidos como posible espía china.

Megaspeed ha estado bajo investigación en Estados Unidos por posibles infracciones de las normas de control de exportaciones, si bien la empresa ha negado haber cometido irregularidad alguna, mientras que Alice Huang se encuentra actualmente en China.

El Departamento de Comercio ha anunciado la medida justo cuando el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios de la Administración inician un viaje a Asia con el fin de participar en una serie de cumbres regionales, en las que se abordará la cuestión de los controles estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada.