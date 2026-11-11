Telefónica Brasil eleva un 30,1% su beneficio neto en el tercer trimestre tras un aumento de un 7,2% en los ingresos

Los nuevos negocios y servicios digitales representan 12,5% de los ingresos totales; el portfolio B2B generó 5.600 millones de reales (+10,9%), equivalente al 8,9% del total. Apoyos: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/tecnologia/20261111/telefonica-brasil-eleva-beneficios-netos-tercer-trimestre-aumento-ingresos/1003744453532_0.html — "12,5% del total de ingresos... B2B alcanzaron 5.600 millones... 8,9% de los ingresos"

¿Qué peso tienen los nuevos negocios digitales y el negocio B2B en los ingresos de Vivo?

Vivo invirtió 2.600 millones de reales (16% de los ingresos netos) mayoritariamente en modernizar redes; al cierre de septiembre cubría 73% de la población con 5G (39,6% de cuota) y alcanzaba 32,4 millones de hogares con fibra. Apoyos: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/tecnologia/20261111/telefonica-brasil-eleva-beneficios-netos-tercer-trimestre-aumento-ingresos/1003744453532_0.html — "Vivo invirtió 2.600 millones... fortalecer la calidad de la red... 39,6% de cuota de mercado... cubriendo el 73% de la población... 32,4 millones de hogares cubiertos"

¿Qué parte de la inversión de Vivo se dedica a red y qué efecto tiene en cobertura 5G y fibra?

Vivo ya ha distribuido 7.300 millones de reales en 2026, prevé pagos por JCP y mantiene un programa de recompra de hasta 1.000 millones, lo que respalda la intención de devolver al menos el 100% del beneficio neto en 2026. Apoyos: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/tecnologia/20261111/telefonica-brasil-eleva-beneficios-netos-tercer-trimestre-aumento-ingresos/1003744453532_0.html — "ha distribuido 7.300 millones... programa de recompra de acciones de hasta 1.000 millones... distribuir al menos el 100% del beneficio neto en 2026"

¿Cómo afecta a los accionistas la política de retribución y recompra de acciones anunciada por Vivo?

La base pospago alcanzó 74,7 millones (+7,1%), lo que elevó los ingresos pospago un 9,1% hasta 9.100 millones de reales y empujó el ARPU móvil a 32,90 reales (+4,4%). Apoyos: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/tecnologia/20261111/telefonica-brasil-eleva-beneficios-netos-tercer-trimestre-aumento-ingresos/1003744453532_0.html — "base de clientes pospago... 74,7 millones... ingresos pospago crecieron 9,1%... ARPU móvil: 32,90 reales"

¿Qué impacto tiene el aumento de la base pospago en los ingresos de Vivo y en el ARPU?

El beneficio subió a 2.500 millones de reales por el crecimiento de ingresos (+7,2%) y la mejora del Ebitda (+10%), impulsados por pospago, fibra y servicios digitales. Apoyos: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/tecnologia/20261111/telefonica-brasil-eleva-beneficios-netos-tercer-trimestre-aumento-ingresos/1003744453532_0.html — "beneficio neto de 2.500 millones... ingresos netos crecieron un 7,2%... Ebitda aumentaron un 10% hasta 7.100 millones"

¿Por qué ha subido un 30,1% el beneficio neto de Telefónica Brasil (Vivo) en el tercer trimestre?

El flujo de caja operativo aumentó un 17,8% y la empresa mantiene su compromiso de distribuir a sus accionistas al menos el 100% del beneficio neto.

La operadora alcanza los 120,2 millones de accesos totales y refuerza su posición en la red 5G, cubriendo a más del 73% de la población brasileña.

Los ingresos netos de la compañía crecieron un 7,2% hasta los 16.000 millones de reales (2.571 millones de euros), impulsados principalmente por los servicios pospago y la fibra óptica.

Telefónica Brasil (Vivo) registró un beneficio neto de 2.500 millones de reales (401 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que supone un incremento del 30,1% interanual.

Telefónica Brasil, que opera bajo la marca Vivo, cerró el tercer trimestre con un beneficio neto de 2.500 millones de reales (401 millones de euros), un aumento del 30,1% interanual.

Por su parte, los resultados operativos brutos (Ebitda) aumentaron un 10% hasta los 7.100 millones de reales (1.140 millones de euros), con un margen del 44,5%. Los ingresos netos crecieron un 7,2% y alcanzaron los 16.000 millones de reales (2.571 millones de euros), impulsados por servicios pospago, de fibra y digitales.

A cierre del tercer trimestre, la empresa suma 120,2 millones de accesos, un 3% más que a cierre del mismo trimestre del año anterior, de los cuales 106,4 millones son accesos móviles, que crecen el 3,4%.

Los ingresos por servicio móvil aumentaron un 7,4%, alcanzando los 10.400 millones de reales, destacando el pospago, cuyos ingresos crecieron un 9,1%, sumando los 9.100 millones de reales.

Este crecimiento se debe en gran parte al aumento de la base de clientes pospago, que alcanza los 74,7 millones de accesos, un incremento del 7,1%, apoyado por migraciones prepago y la adquisición de nuevos clientes.

El conjunto de estos factores contribuye a un nuevo récord en ARPU móvil: 32,90 reales, un incremento del 4,4%. El segmento de dispositivos y electrónica, que incluye la venta de teléfonos móviles, accesorios y otros dispositivos, se acelera un 26,6%, con unos ingresos de 1.100 millones de reales.

Los ingresos fijos totales alcanzan los 4.500 millones de reales, un aumento del 2,7%, con la fibra óptica liderando este movimiento: los ingresos crecen un 5,7%, hasta los 2.100 millones de reales, y la base de clientes alcanza los 8,4 millones de hogares y negocios conectados, un 10,8% más que el año anterior. La tasa de penetración alcanza el 26% (+1pp) y el churn se sitúa en el 1,4%.

Vivo invirtió 2.600 millones de reales durante el trimestre, el equivalente al 16% de los ingresos netos. El resultado -dice la compañía- "refleja la estrategia de fortalecer la calidad de la red y generar valor a largo plazo, manteniendo la disciplina financiera en la asignación de capital".

La mayor parte de los recursos se destina a la modernización de la infraestructura móvil y fija, tras el aumento de la demanda de datos y la evolución de la experiencia del cliente.

Líder en 5G, con un 39,6% de cuota de mercado al cierre de septiembre de 2026, Vivo está presente en 1.012 municipios, cubriendo el 73% de la población brasileña. En fibra, la empresa alcanza a 32,4 millones de hogares cubiertos, un aumento anual del 6,4%.

Por otro lado, los costes totales, excluyendo depreciación y amortización, suman 8.900 millones de reales, un aumento del 5% interanual.

El flujo de caja operativo alcanzó los 4.600 millones, un 17,8% más y con un margen del 28,6%, mientras que la generación de caja libre avanzó un 37,7% hasta 2.400 millones de reales.

En 2026, Vivo ya ha distribuido 7.300 millones de reales en remuneración. La cantidad tiene en cuenta la previsión del pago de 325 millones de reales en intereses sobre capital propio (JCP), anunciado este martes, además de 3.000 millones de reales en JCP declarados en 2025 y 4.000 millones de reales relacionados con reducción de capital.

La empresa también cuenta con un programa de recompra de acciones de hasta 1.000 millones, lo que podría aumentar aún más el retorno este año. Así, Vivo refuerza su compromiso de distribuir a los accionistas al menos el 100% del beneficio neto en 2026.

Los nuevos negocios y servicios digitales siguen ganando relevancia, representando el 12,5% del total de ingresos de la empresa en los últimos 12 meses.

Negocio B2B y B2C

El B2B destaca por el buen desempeño del portfolio digital, que incluye soluciones en la nube, ciberseguridad, big data, IoT, mensajería, venta y alquiler de equipos informáticos.

En el periodo, estos verticales alcanzaron los 5.600 millones de reales en ingresos, un aumento del 10,9%, lo que representa el 8,9% de los ingresos de Vivo.

En B2C, los servicios digitales y nuevos negocios cerraron los últimos 12 meses con unos ingresos de 2.300 millones de reales, un aumento del 37,1%, que representan el 3,6% del total de ingresos.

Los ingresos por servicios financieros alcanzaron los 458 millones de reales en los últimos 12 meses, un aumento del 13,6%. Vivo Pay mantiene su historial de crecimiento y, desde su lanzamiento en octubre de 2020, ya ha concedido 1.300 millones de reales en préstamos personales.

En el trimestre, más del 48% de los smartphones vendidos en tiendas se adquirieron con seguro, un aumento de 11 puntos porcentuales en un año.