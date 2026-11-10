El 27% de los jóvenes confía en la IA para asesorarse financieramente sin conocimientos previos

La plataforma es gratuita y ofrece rutas pedagógicas desde niños de 6 a 10 años hasta adultos mayores de 25, con herramientas prácticas como calculadora de gastos, asistente de presupuestos y guía para eliminar deudas.

Allianz ha lanzado ‘Finances4All’ con Junior Achievement para formar a más de 640 jóvenes en seis ciudades mediante talleres, simulaciones y ejercicios de detección de estafas, además de voluntariado de empleados.

Los más perjudicados son las personas con baja formación y la Generación Z; solo 5% con educación primaria y 13% de la Generación Z alcanzan un nivel alto de alfabetización financiera. Esto limita su capacidad para planificar jubilación, ahorro e identificar fraudes.

¿Quiénes son los más perjudicados por la brecha de educación financiera detectada por Allianz en España?

Lo ya ocurrido: el uso de IA incrementa la autopercepción de conocimientos (38% frente a 30%). Lo que podría ocurrir: esa confianza sin mejora real de la alfabetización puede llevar a decisiones de ahorro e inversión sin criterio.

¿Qué consecuencias ha tenido que el uso de IA aumente la confianza financiera entre usuarios jóvenes?

La noticia explica que la IA es accesible y ofrece respuestas rápidas, lo que atrae a la Generación Z que prioriza inmediatez y herramientas digitales. Estudios de Allianz también muestran que los jóvenes tienen más confianza en herramientas tecnológicas pese a menor educación financiera.

¿Por qué el 27% de la Generación Z en España confía en la IA como su principal fuente de asesoramiento financiero?

Para paliar este déficit, Allianz impulsa el programa presencial 'Finances4All' para jóvenes vulnerables y lanza la plataforma digital gratuita 'Allianz School for Life'.

Solo el 17% de los españoles cuenta con un nivel alto de educación financiera, situándose por detrás de países como Reino Unido (23%) y Alemania (22%).

El informe de Allianz Research revela una paradoja: el uso de la IA eleva la confianza financiera del usuario, pero no mejora su nivel real de alfabetización ni sus conocimientos.

El 27% de los jóvenes de la Generación Z y el 16% de los españoles en general utilizan la inteligencia artificial como su principal fuente de asesoramiento financiero.

La inteligencia artificial se consolida como una fuente de asesoramiento financiero, especialmente entre los más jóvenes, pero no garantiza por sí sola un mayor nivel de educación financiera.

Según el Financial Literacy Report de Allianz Research, el 16% de los españoles identifica la IA como su principal fuente de asesoramiento, un porcentaje que sube al 27% entre la Generación Z.

El estudio advierte de una paradoja: quienes utilizan IA se muestran más seguros de sus conocimientos financieros. En concreto, el 38% frente al 30% de quienes no la emplean, pero no tienen más probabilidades de alcanzar un nivel alto de alfabetización financiera.

En otras palabras, la tecnología puede aumentar la confianza, pero no necesariamente mejora la capacidad real para tomar decisiones económicas.

Esta brecha cobra relevancia en un sector como el asegurador, donde decisiones sobre coberturas, ahorro, inversión y protección frente a riesgos requieren criterio y comprensión.

Solo el 17% de los españoles alcanza un nivel alto de conocimientos financieros, mientras que el 58% se sitúa en un nivel medio y el 25% presenta carencias significativas.

Las generaciones más jóvenes muestran mayores déficits formativos: únicamente el 13% de la Generación Z alcanza un nivel elevado de educación financiera, frente al 19% de los baby boomers.

Contexto internacional

Las mujeres también enfrentan una brecha relevante. Aunque necesitan financiar periodos de jubilación más largos, tienen la mitad de probabilidades que los hombres de alcanzar un nivel alto de conocimientos financieros: un 11% frente a un 24%.

El nivel educativo es el factor más determinante. Solo el 5% de las personas con educación primaria alcanza un nivel alto de alfabetización financiera, frente al 24% de quienes cuentan con estudios superiores.

En el contexto internacional, España se sitúa con un 17% de población altamente alfabetizada financieramente, por debajo de Reino Unido (23%) y Alemania (22%), pero por delante de Estados Unidos (13%) y Francia (11%).

Para responder a estas carencias, Allianz ha puesto en marcha ‘Finances4All’, un programa que formará a más de 640 jóvenes de entre 15 y 24 años en situación de vulnerabilidad en Madrid, Barcelona, A Coruña, Bilbao, Valencia y Sevilla. La iniciativa, desarrollada con Junior Achievement, incluirá talleres prácticos, simulaciones, retos presupuestarios y ejercicios para identificar estafas.

El programa abordará ingresos, ahorro, fondos de emergencia, seguros, inversión, gestión de deudas y prevención del fraude. Los empleados de Allianz participarán como voluntarios, facilitadores y co-diseñadores de las actividades.

La compañía también ha lanzado ‘Allianz School for Life’, una plataforma digital gratuita de educación financiera. Entre sus contenidos figuran la elaboración de presupuestos, el ahorro, la planificación de inversiones, la gestión de deudas, el funcionamiento de las coberturas de seguro y la detección de fraudes digitales.

La plataforma ofrece rutas adaptadas a distintas etapas de la vida —desde niños de 6 a 10 años hasta adultos de más de 25— e incluye herramientas prácticas como una calculadora de gastos diarios, un asistente de presupuestos y una herramienta para eliminar deudas.

"La educación financiera es una herramienta poderosa de inclusión social", afirma Olivia Loewe, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Allianz, quien subraya que aprender a gestionar el dinero permite a los jóvenes aprovechar mejor sus recursos y ganar confianza y resiliencia.