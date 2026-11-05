HackSpain prepara su segunda edición para el verano de 2027 tras reunir a más de 250 jóvenes tecnológicos en Madrid

El gran premio de 5.000 euros fue para mafer AI; el evento contó con más de 50 mentores vinculados a firmas como SpaceX y RevenueCat y el jurado incluyó representantes de fondos como JME Ventures, Enzo Ventures y Kibo Ventures.

Quién ganó en la primera edición y qué apoyo recibió el evento

Los equipos emplearon herramientas de programación asistida como Claude Code, Codex, Devin y OpenCode; la organización registró 4.675 sesiones con agentes que procesaron 93.700 millones de tokens, además de 5.935 pushes y 1.658 pull requests.

Qué herramientas de inteligencia artificial usaron los participantes y qué volumen de uso hubo

Los 60 equipos trabajaron durante 36 horas en retos propuestos por cinco startups (Maisa, HappyRobot, Prosper AI, Embat y THEKER Robotics) y desarrollaron soluciones como agentes y drones para incendios, asistentes de voz para clínicas, automatización financiera y sistemas para interpretar normas empresariales.

Qué desafíos afrontaron los equipos y qué soluciones se presentaron

Participaron 254 personas distribuidas en 60 equipos, incluidos ingenieros en IA, desarrolladores full‑stack, estudiantes y fundadores procedentes de 16 comunidades autónomas y varias ciudades europeas.

¿Quiénes participaron en la primera edición de HackSpain y de dónde venían?

HackSpain es un hackathon que reunió a más de 250 jóvenes tecnológicos en Madrid y organiza su segunda edición para consolidarse como punto de encuentro entre desarrolladores, startups e inversores; la organización busca ampliar impacto y continuidad tras la primera convocatoria de septiembre de 2026.

¿Qué es HackSpain y por qué celebra una segunda edición en verano de 2027?

El proyecto mafer AI obtuvo el gran premio de 5.000 euros en un evento que contó con más de 50 mentores y destacados inversores.

La primera edición reunió a 254 jóvenes de 16 comunidades autónomas y ciudades europeas que compitieron durante 36 horas.

HackSpain prepara su segunda edición para el verano de 2027 tras el éxito de su primera convocatoria en Madrid.

HackSpain ya trabaja en su segunda edición, prevista para el verano de 2027, después de que su primera convocatoria reuniera a más de 250 jóvenes talentos tecnológicos en Madrid.

El objetivo es consolidar el evento como un punto de encuentro entre desarrolladores, emprendedores, startups, inversores y profesionales internacionales.

La primera edición de HackSpain se celebró del 18 al 20 de septiembre de 2026 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Durante 36 horas, 60 equipos de jóvenes menores de 30 años trabajaron en soluciones basadas en inteligencia artificial.

Los participantes procedían de 16 comunidades autónomas y de varias ciudades europeas. En total, 254 personas con equipos tomaron parte en la competición, entre ellas ingenieros especializados en IA, desarrolladores full-stack, estudiantes, fundadores, investigadores y especialistas en datos y producto.

Los equipos afrontaron desafíos reales propuestos por cinco startups con presencia internacional: Maisa, HappyRobot, Prosper AI, Embat y THEKER Robotics. Estas compañías acumulan más de 350 millones de euros de financiación y cuentan con inversores internacionales de referencia.

Las soluciones desarrolladas incluyeron sistemas de agentes y drones para coordinar la respuesta ante incendios, asistentes de voz para clínicas, herramientas de automatización financiera y sistemas para interpretar normas empresariales.

La inteligencia artificial fue central en la competición: los participantes emplearon herramientas de programación asistida como Claude Code, Codex, Devin y OpenCode para diseñar, programar y probar sus proyectos.

Herramientas de IA

Según los datos de la organización, las herramientas de IA procesaron 93.700 millones de tokens en 4.675 sesiones con agentes. Además, se registraron 5.935 pushes y 1.658 pull requests, indicadores del volumen de desarrollo realizado durante el evento.

El gran premio, dotado con 5.000 euros, fue para mafer AI. Cada una de las cinco startups participantes también eligió al equipo ganador de su propio desafío.

La iniciativa contó con más de 50 mentores, entre ellos profesionales vinculados a compañías como SpaceX y RevenueCat, y con el apoyo de Invopop, Causa Prima, RevenueCat y Reveni. El jurado final estuvo integrado por representantes de JME Ventures, Enzo Ventures, Acurio Ventures, Kfund y Kibo Ventures.