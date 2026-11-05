Marco Patuano, consejero delegado de Cellnex, en la junta general de accionistas de 2025. Agencias Cellnex

Cellnex reduce sus pérdidas hasta los 219 millones y firma un acuerdo para compartir torres en Polonia

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Cellnex redujo sus pérdidas netas un 16,7% en los primeros nueve meses del año, situándolas en 219 millones de euros, tras elevar sus ingresos de explotación un 3,1% hasta los 3.353 millones. La compañía redujo su ratio de deuda neta sobre Ebitda a 6,13 veces y dispone de una liquidez total aproximada de 5.000 millones de euros entre caja y líneas de crédito. Se mantiene el compromiso de abonar 1.000 millones de euros a los accionistas en 2026 mediante el pago de dividendos y programas de recompra de acciones. Cellnex firmó un acuerdo con Polkomtel en Polonia para incrementar la compartición de infraestructuras, lo que supondrá una inversión adicional de 500 millones de euros hasta 2030. Preguntas ¿Por qué Cellnex ha reducido sus pérdidas hasta 219 millones en los primeros nueve meses? Cellnex ha recortado pérdidas por el aumento del Ebitda ajustado y el crecimiento de ingresos orgánicos, especialmente en el negocio de torres; además redujo costes operativos comparables y limitó inversión, lo que mejoró el resultado neto. ¿Qué consecuencias tiene para Cellnex el acuerdo con Polkomtel para compartir torres en Polonia? El acuerdo implicará 3.200 nuevas ubicaciones hasta 2030, reubicación de 4.200 antenas y desmantelamiento de emplazamientos redundantes; ya ocurrido: compromete 500 millones de euros adicionales en Capex entre 2026 y 2030 y optimiza la cartera. ¿Cómo afecta a los clientes y operadores que Cellnex desmantele emplazamientos redundantes en Polonia? El desmantelamiento reducirá duplicidades de infraestructura y puede mejorar la eficiencia de red y costes para Polkomtel y otros operadores que usen esas torres, pero requerirá reubicación de equipos y coordinación técnica. ¿Quién es el principal responsable de ingresos en Cellnex y cómo ha evolucionado su aportación? El negocio de torres es la principal fuente de ingresos, con 2.456 millones y un crecimiento orgánico del 5,1% interanual; además, los puntos de presencia aumentaron un 4,1% hasta 187.693, consolidando su peso en la cuenta. ¿Cómo ha cambiado la estructura financiera de Cellnex tras reducir su ratio deuda/Ebitda y aumentar liquidez? La deuda financiera neta quedó en 21.044 millones con un coste medio del 2,2% y 80% a tipo fijo; la ratio deuda neta/Ebitda bajó a 6,13 veces y la liquidez disponible es aproximadamente 5.000 millones (1.600 en caja y 3.400 en líneas comprometidas).

Cellnex cerró los primeros nueve meses del año con unas pérdidas netas de 219 millones de euros, un 16,7% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos consolidados, excluidos los repercutidos a clientes (pass-through), fueron de 3.008 millones, un 2,4% interanual más, mientras que los ingresos de explotación fueron de 3.353 millones, un 3,1% más.

El negocio de torres se mantuvo como la principal fuente de ingresos de la empresa, con 2.456 millones y un crecimiento orgánico del 5,1% interanual, mientras que los puntos de presencia (PoPs) aumentaron un 4,1%, hasta 187.693.

En las demás líneas de negocio, los ingresos de DAS, small cells y RANaaS aumentaron un 5,2% en términos orgánicos; los de fibra, conectividad y servicios de alojamiento, un 8,0%, y los de difusión de radio y televisión, un 0,9%.

Cellnex redujo los gastos operativos en términos comparables en 22 millones, un 4,4%, pese a operar unas 2.900 torres más, con lo que el coste por torre ha disminuido un 3,5%.

El margen de Ebitda ajustado aumentó hasta el 84,8% y el margen de EbitdaAl, hasta el 62,9%, y las inversiones fueron de 860 millones, un 22% interanual menos.

La deuda financiera neta se situó en 21.044 millones a cierre de septiembre -con un coste medio del 2,2% y un 80% a tipo fijo-, frente a los 20.818 de cierre de 2025.

Sin embargo, el incremento del Ebitda ha permitido a la empresa reducir la ratio de deuda neta sobre Ebitda hasta las 6,13 veces, frente a las 6,28 de finales del año pasado.

La empresa ha explicado que mantiene su previsión de alcanzar su objetivo de apalancamiento de entre 5 y 6 veces en 2027.

La liquidez disponible ha alcanzado aproximadamente 5.000 millones de euros, compuesta por 1.600 millones en caja y 3.400 millones en líneas de crédito comprometidas no dispuestas

Cellnex mantiene el objetivo de destinar 1.000 millones a la remuneración de sus accionistas en 2026, de los que 500 millones se han abonado en dividendos y 500 millones se han destinado a recompra de acciones.

Por otro lado, la empresa ha reiterado sus previsiones para 2026 y 2027 en ingresos, Ebitda ajustado y flujo de caja libre recurrente apalancado (RLFCF).

En concreto, prevé ingresar entre 4.075 y 4.175 millones este año y entre 4.255 y 4.455 en 2027; alcanzar un Ebitda ajustado de 3.425 a 3.525 millones en 2026 y 3.605 a 3.805 millones en 2027.

Cellnex también ha anunciado un acuerdo con su cliente Polkomtel en Polonia para incrementar la compartición de infraestructuras y mejorar la eficiencia de la cartera.

El proyecto contempla 3.200 nuevas ubicaciones hasta 2030 y 2.000 adicionales a partir de ese año; la reubicación de 4.200 antenas y el desmantelamiento de emplazamientos redundantes. La inversión prevista es de 500 millones en Capex adicional entre 2026 y 2030.