La CNMC expedienta a Apple y Amazon por mantener conductas anticompetitivas tras la megamulta de 193 millones

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La CNMC ha abierto un nuevo expediente sancionador a Apple y Amazon por incumplir la orden de cesación de conductas anticompetitivas tras la multa de 194 millones de euros en 2023. El organismo regulador señala que ambas compañías mantuvieron hasta mayo de 2025 las cláusulas que restringían revendedores de Apple y limitaban la publicidad de sus competidores en Amazon. La investigación actual cuenta con un periodo máximo de tres meses para su instrucción y resolución por parte de la Competencia española. Tanto Apple como Amazon han expresado su discrepancia con la posición de la CNMC y han recurrido las resoluciones previas ante la Audiencia Nacional. Preguntas ¿Por qué ha iniciado la CNMC un expediente sancionador contra Apple y Amazon ahora? La CNMC incoó el expediente porque el Consejo constató el 1 de octubre de 2025 que las empresas no habían cesado las conductas sancionadas en 2023 hasta mayo de 2025, pese a la multa de 194,15 millones. El expediente se abrió tras denegarse las suspensiones cautelares solicitadas por Apple y Amazon. ¿Qué conductas concretas considera la CNMC que restringieron la competencia en Amazon España? La CNMC señala cláusulas que limitaban el número de revendedores de productos Apple en Amazon, restringían espacios publicitarios para competidores y impedían campañas de marketing dirigidas a clientes de Apple para ofrecer alternativas. ¿Qué ha ocurrido ya y qué podría ocurrir después tras la declaración de incumplimiento? Ya ocurrido: la CNMC declaró incumplimiento porque las cláusulas se eliminaron solo en mayo de 2025 y abrió un expediente sancionador; la resolución de 2023 y la de incumplimiento están recurridas ante la Audiencia Nacional. Posible: la CNMC puede imponer nuevas sanciones tras la instrucción del expediente, dentro del plazo máximo de tres meses. ¿Qué defienden Apple y Amazon sobre su conducta y qué argumentos aportan a su favor? Amazon afirma que su modelo depende del éxito de los vendedores, que muchas son pymes, y que el acuerdo con Apple ha ampliado el catálogo y ofertas en España; Apple dice que su prioridad es la seguridad del cliente y que coopera para retirar falsificaciones, y ambas niegan compartir la posición de la CNMC. ¿Cómo afectaron esas cláusulas a los vendedores y a la oferta para los consumidores en España? Según la CNMC, las cláusulas redujeron el número de revendedores y limitaron publicidad de competidores, lo que podía disminuir la competencia entre marcas y la visibilidad de alternativas para consumidores; Amazon sostiene que, en cambio, el acuerdo con Apple ha duplicado el catálogo y mejorado ofertas y envíos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra Apple y Amazon por haber incumplido la orden de cesación de conductas anticompetitivas que les impuso en la resolución sancionadora de 2023.

En julio de ese año la CNMC multó a Apple y Amazon con 194 millones en la que hasta la fecha es una de las mayores multas que ha impuesto el regulador español.

El regulador les multó por incluir cláusulas anticompetitivas en los contratos que regulaban las condiciones de Amazon como distribuidor de Apple e instó a las dos empresas a que adoptaran las medidas necesarias para cesar sus conductas anticompetitivas.

Sin embargo, el organismo señala que no fue hasta mayo de 2025 cuando estas eliminaron las cláusulas que restringían el número de revendedores de productos Apple en Amazon y que limitaban los espacios publicitarios de Amazon para los competidores de Apple.

De este modo, el 1 de octubre de 2025, el Consejo de la CNMC declaró que Amazon y Apple incumplieron la resolución de julio de 2023, al no haber cesado las conductas sancionadas hasta mayo de 2025, una vez que recibieron la propuesta de incumplimiento de la Dirección de Competencia.

En este sentido, el Consejo instó a la Dirección de Competencia la incoación de un expediente sancionador por existir indicios de infracción, como consecuencia del incumplimiento.

La incoación de este expediente, que se inicia tras haber sido denegada por los tribunales la suspensión cautelar solicitada por ambas empresas, "no prejuzga el resultado final de la investigación", abriéndose un periodo máximo de 3 meses para la instrucción del mismo y para su resolución por la CNMC.

Asimismo, la CNMC recuerda que tanto la resolución sancionadora de 2023 como la de incumplimiento de 2025 han sido recurridas ante la Audiencia Nacional y se encuentran pendientes de sentencia.

De su lado, si bien ambas empresas han expresado su voluntad de colaborar con la CNMC, tanto Amazon como Apple han indicado a Europa Press que no comparten la posición del organismo.

"Discrepamos respetuosamente de la decisión adoptada hoy y consideramos que siempre hemos cumplido con la orden de la autoridad. Seguiremos colaborando de manera constructiva con la CNMC para dejar clara nuestra postura", han señalado desde Apple.

"Hemos recurrido la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de 1 de octubre de 2025 porque no la compartimos. Tampoco compartimos la sugerencia de la CNMC de que Amazon se beneficia de excluir a vendedores de nuestra tienda", han apuntado desde Amazon.

En este sentido, el gigante del comercio electrónico sostiene que su modelo de negocio depende del éxito de los vendedores, la mayoría de ellos pymes, añadiendo que, "gracias al acuerdo con Apple, los clientes en España disfrutan de un catálogo que se ha más que duplicado en los últimos cuatro años, con excelentes ofertas y envíos rápidos".