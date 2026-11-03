Apple gana un 18% más al cierre de su año fiscal con una cifra de ingresos récord gracias a las ventas del iPhone

John Ternus es el nuevo consejero delegado de Apple y su primera mención formal en el cierre fiscal subraya la transición de liderazgo tras Tim Cook; su comunicado destacó el récord trimestral de septiembre y funciona como presentación institucional ante inversores.

¿Quién es John Ternus y qué importancia tiene su mención en el cierre fiscal de Apple?

Han tirado: iPhone (+21,2%) y Mac (+12,5%), con ingresos significativos. Han caído: iPad e ingresos de accesorios, que registraron descensos del 0,3% cada uno frente al año anterior.

¿Qué líneas de producto han tirado y cuáles han caído en las cuentas de Apple?

Las ventas en China crecieron un 28% anual y aportaron 82.378 millones de dólares al negocio, siendo la región con mayor crecimiento relativo y una contribución clave al récord de ingresos globales.

Ya ocurrido: más usuarios activos facilita que Apple aumente ingresos por servicios y ecosistema, lo que se traduce en más contenidos y suscripciones disponibles. Podría ocurrir: mayor dependencia del ecosistema Apple para actualizaciones, servicios y accesorios de pago.

¿Qué consecuencias tiene para los usuarios que la base instalada de dispositivos activos de Apple alcance un máximo histórico?

Apple ha elevado su beneficio neto por el crecimiento de los ingresos, explican sus cuentas, con un alza del 15% en ventas totales y un impulso del 21,2% en las ventas del iPhone, que generaron 254.098 millones de dólares. Esta combinación de mayores ventas y mejores márgenes explica la subida del 18%.

¿Por qué Apple ha aumentado su beneficio neto un 18% al cierre del año fiscal?

En el cuarto trimestre, la compañía registró un beneficio de 30.711 millones de dólares y unos ingresos récord de 114.477 millones de dólares.

Las ventas en China se dispararon un 28% durante el ejercicio fiscal, mientras que los ingresos por la división de servicios aumentaron un 13%.

Los ingresos anuales alcanzaron la cifra récord de 478.834 millones de dólares, impulsados por el crecimiento del 21,2% en las ventas del iPhone.

Apple cerró su año fiscal con un beneficio neto de 132.175 millones de dólares, lo que supone un incremento del 18% respecto al ejercicio anterior.

Apple obtuvo un beneficio neto de 132.175 millones de dólares (118.422 millones de euros) al cierre de su año fiscal, que finalizó el pasado mes de septiembre, lo que representa una mejora del 18% respecto del resultado del ejercicio precedente, según ha informado la multinacional.

La compañía logró una cifra de negocio récord, impulsada por el crecimiento de las ventas del iPhone, así como del negocio de la compañía en China.

En concreto, durante su año fiscal, los ingresos de Apple aumentaron un 15% interanual, hasta los 478.834 millones de dólares (429.012 millones de euros), impulsados por el crecimiento del 21,2% de las ventas del iPhone, que sumaron 254.098 millones de dólares (227.659 millones de euros).

Las ventas del Mac alcanzaron los 37.929 millones de dólares (33.983 millones de euros), un 12,5% más.

Por contra, los ingresos procedentes de la venta de iPad y de accesorios cayeron un 0,3% interanual respectivamente, hasta los 27.929 millones de dólares (25.023 millones de euros) en el caso de la 'tablet' y de 35.577 millones de dólares (31.875 millones de euros) en el de la división que engloba la comercialización de elementos como el AppleWatch y los AirPods.

Por áreas geográficas

Asimismo, en el conjunto del ejercicio fiscal, los ingresos de Apple por la comercialización de servicios crecieron un 13% anual, alcanzando una cifra de 123.301 millones de dólares (110.472 millones de euros).

Por áreas geográficas, las ventas de Apple en América aumentaron en el año un 11%, hasta 198.083 millones de dólares (177.473 millones de euros); un 14,9% en Europa, hasta 127.604 millones de dólares (114.327 millones de euros); un 7,7% en Japón, hasta 30.908 millones de dólares (27.692 millones de euros); así como un 28% anual en China, hasta 82.378 millones de dólares (73.807 millones de euros).

Asimismo, en el último trimestre del ejercicio para la compañía de la manzana, Apple se anotó un beneficio neto de 30.711 millones de dólares (27.516 millones de euros), mejorando así en un 11,8% el resultado contabilizado un año antes.

Entre julio y septiembre, las ventas de Apple alcanzaron un récord trimestral de 114.477 millones de dólares (102.566 millones de euros), un 11,7% más que en el cuarto trimestre del anterior ejercicio fiscal.

"Apple se enorgullece de anunciar un récord de ingresos de 114.500 millones de dólares en el trimestre de septiembre", ha declarado John Ternus, en su primer trimestre como consejero delegado de la compañía, tras relevar en el cargo a Tim Cook.

"Nuestro récord de septiembre culminó un sólido año fiscal 2026, con un récord histórico de ingresos de 479.000 millones de dólares y un crecimiento de dos dígitos en el beneficio por acción", ha afirmado Kevan Parekh, director financiero de Apple.

Y ha destacado que la base instalada de dispositivos activos de Apple alcanzó un nuevo máximo histórico en todas las principales categorías de productos y segmentos geográficos.