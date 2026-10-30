Telefónica bloquea 400.000 llamadas fraudulentas al día más y acumula 241 millones desde marzo de 2025

Telefónica está desarrollando una funcionalidad de detección de SMS sospechosos que será anonimizada y sin almacenamiento de datos; la compañía ya está recabando el consentimiento de clientes y la lanzará en los próximos meses.

Al bloquear más del 60% del total sectorial, Telefónica concentra la mayor parte de la prevención hasta ahora y eso elevó el porcentaje global de bloqueo; sin embargo, desde comienzos de año otras operadoras han comenzado a actuar, reduciendo la diferencia.

¿Cómo afecta a la industria que Telefónica bloquee más del 60% de las llamadas fraudulentas del sector?

Desde su lanzamiento en marzo, 'Llamadas Spam' ha sido activada por 1,2 millones de líneas, con lo que esos clientes reciben advertencias en pantalla y pueden optar por bloquear totalmente las llamadas no deseadas.

¿Qué consecuencias ha tenido para los clientes que Telefónica active 'Llamadas Spam' y cuántas líneas la usan?

Telefónica distingue llamadas fraudulentas maliciosas con numeración falsa, que bloquea en red, de las llamadas identificadas como spam, que se detectan y pueden recibir advertencia o bloqueo a petición del usuario mediante la funcionalidad 'Llamadas Spam'.

¿Qué diferencia hay entre las llamadas fraudulentas que bloquea Telefónica y las identificadas como spam?

Telefónica contabiliza en red las llamadas con numeración falsa o manipulada desde marzo de 2025, cuando empezó a aplicar bloqueos alineados con la Orden Ministerial TDF/149/2025; la cifra de 241 millones es la suma acumulada de esos bloqueos.

La operadora desarrolla una nueva función para detectar y avisar sobre SMS de contenido sospechoso en los próximos meses.

La compañía representa más del 60% de las llamadas fraudulentas que se impiden en todo el sector español.

Telefónica bloquea una media de 400.000 llamadas fraudulentas al día, lo que supone acumular 241 millones desde marzo de 2025, fecha en la que la operadora comenzó a impedir que este tipo de comunicaciones lleguen a sus clientes.

La operadora aplica desde hace 20 meses el bloqueo en red de las llamadas fraudulentas maliciosas, con numeración falsa o manipulada, en línea con la Orden Ministerial TDF/149/2025 destinada a combatir el fraude telefónico en España.

Esto supone más del 60% de las llamadas fraudulentas que se bloquean en todo el sector, lo que convierte a Telefónica en la operadora que más actúa contra este fraude y la primera en adoptar estas medidas.

A comienzos de año el porcentaje de bloqueo sobre el total del sector era del 97%, pero el resto de operadoras han comenzado a actuar a partir de esa fecha lo que ha reducido las diferencias.

En el caso de las llamadas no deseadas, la operadora ha lanzado el pasado mes de marzo la funcionalidad 'Llamadas spam' que consiste en que los usuarios soliciten activamente el bloqueo de estas comunicaciones.

Es así como 'Llamadas Spam' ya ha registrado 1,2 millones de líneas con el bloqueo activado por parte del cliente de forma proactiva. Se trata de la funcionalidad disponible para clientes con adopción más rápida en la historia de Movistar.

Para Telefónica esto refleja la creciente preocupación de los usuarios por las interrupciones no deseadas y la necesidad de contar con herramientas que refuercen su seguridad y tranquilidad en el uso diario del móvil.

'Llamadas Spam'

Con ‘Llamadas Spam’, Movistar identifica y notifica en el dispositivo del cliente por defecto aquellas comunicaciones que puedan considerarse no deseadas, como spam, llamadas con patrones de spam o que ya han sido señaladas como molestas por otros clientes, de modo que el usuario recibe una advertencia en pantalla cuando la llamada entrante presenta indicios de ser molesta.

Además, con este servicio, el cliente puede activar el bloqueo total de las llamadas spam, a través de la app Mi Movistar, el canal telefónico y tiendas, para que ni siquiera lleguen a su móvil.

Esta opción también permite bloquear llamadas comerciales de todo tipo, incluyendo las que llevan la numeración 400, obligatoria desde hace algunas semanas para este tipo de comunicaciones.

De esta manera, la operadora de telecomunicaciones ha contabilizado 166 millones de llamadas identificadas como spam desde marzo de 2026 y ha bloqueado 15 millones desde entonces.

SMS fraudulentos

Para que nos hagamos una idea de estas dimensiones, Telefónica ejecuta unas 38 a 40 millones de llamadas al día de las que aproximadamente el 1% son bloqueadas por ser fraudulentas y el 2% son identificadas como spam.

Para Laura Otero, directora de B2C de Telefónica en España, "gracias a una estrategia clara de protección digital, seguimos reforzando la seguridad de nuestros clientes, quienes, sin coste adicional ni necesidad de instalación, ganan en seguridad, tranquilidad y confianza".

"‘Llamadas Spam’, activada en 1,2 millones de líneas en solo siete meses, reafirma nuestro compromiso de ser la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales, con la mejor red y cada vez más y mejores servicios", indica.

Respecto de los SMS fraudulentos, a raíz de la Orden Ministerial éstos ya se bloquean, pero según ha podido saber este diario Telefónica está trabajando en una nueva funcionalidad de detección de SMS de contenido sospechoso.

La funcionalidad será anonimizada y sin almacenamiento de los datos y estará disponible en los próximos meses. Para ello, ya se está recopilando el consentimiento de clientes.