Digi se aferra a los cobros "extra" para mejorar ingresos con la fuga de clientes superando ya el 50% de sus nuevas altas

Los ingresos crecieron pero los costes y la inversión en red elevan gastos; en el primer semestre el beneficio operativo cayó 73% y el resultado neto consolidado registró pérdidas de 14 millones.

¿Por qué las cuentas de Digi muestran pérdidas pese al crecimiento de ingresos?

Significa que el ingreso medio por cliente de Digi es notablemente menor; El Español recoge que el ARPU agregado de la compañía fue 7,4 euros a junio de 2026, con servicios fijos y móviles muy por debajo de competidores.

¿Qué significa que el ARPU de Digi esté "muy por debajo" del sector y cómo lo ha medido El Español?

Ha reducido las altas netas reales: aunque suma muchas nuevas altas, las salidas representaron ya el 53% de las incorporaciones, lo que limita el crecimiento efectivo y presiona la generación de caja.

¿Cómo afecta a Digi que más de la mitad de sus nuevas altas terminen marchándose?

Ya ha ocurrido un encarecimiento de la salida: la penalización por abandonar fibra pasó de 60 a 100 euros; esto encarece la marcha y dificulta la movilidad de los clientes.

¿Qué consecuencias tiene para los clientes que Digi aumente las penalizaciones por baja anticipada?

La compañía busca aumentar los ingresos por cliente sin subir la cuota principal, transformando equipos antes gratuitos en cobros recurrentes para mejorar su facturación frente a un ARPU bajo.

¿Por qué Digi ha empezado a cobrar alquiler por el decodificador y el teléfono fijo a los nuevos clientes?

La situación financiera empeora con unas pérdidas de 14 millones en el primer semestre y una deuda de 726,2 millones de euros, el doble que el año anterior.

El ingreso medio por cliente (ARPU) cayó un 8% hasta los 7,4 euros, situándose muy por debajo de la media del sector de las telecomunicaciones en España.

La fuga de clientes ya supera el 50% de sus nuevas altas; entre enero y septiembre perdió 721.000 contratos de los 1,35 millones de clientes que captó.

Digi empieza a cobrar por servicios y equipos antes incluidos, como decodificadores o routers, y encarece la baja anticipada para elevar sus ingresos sin subir las cuotas base.

La operadora de telecomunicaciones, Digi, se aferra a los cobros "extra" para mejorar su facturación ante una fuga de clientes que sigue creciendo y que ya representa más del 50% de sus nuevas altas.

En lo que va de año, la compañía ha empezado a cobrar por equipos antes incluidos, ha añadido nuevos suplementos y ha encarecido la baja anticipada.

Todo ello, pese a que mantienen su promesa de no subir precios, una estrategia que anuncian repetidamente en su ofensiva publicitaria que se ha convertido en protagonista de los anuncios de televisión.

Desde el 8 de octubre, los nuevos clientes que soliciten un decodificador de televisión pagan 1,50 euros mensuales por su alquiler, un cobro que se suma al terminal de teléfono fijo que añade otros 0,50 euros.

Contratar estos dos servicios extra supone 24 euros más al año para los clientes, ya que históricamente se han proporcionado sin una cuota adicional.

En televisión, el suplemento eleva de 7 a 8,50 euros mensuales el coste del paquete básico con decodificador, un incremento del 21%. Aunque este alquiler es opcional y puede evitarse utilizando una televisión conectada.

Pero estas subidas llevan todo el año produciéndose. En abril, Digi elevó de 60 a 100 euros la penalización por abandonar los contratos de fibra antes de cumplir la permanencia, un aumento del 67%.

El compromiso continúa siendo de tres meses y el importe se calcula proporcionalmente a los días pendientes. Digi justificó el ajuste por el coste del alta y la instalación. La medida protege la inversión realizada en captar al cliente y encarece su salida anticipada.

Por otro lado, desde mayo se están produciendo aumentos en la tarifa del router. Quienes bajen a una tarifa SMART inferior a 750 Mbps pueden conservar el equipo de mejores prestaciones pagando un euro adicional al mes.

Y desde agosto, determinados clientes que soliciten actualizar su router a XGS-PON y Wi-Fi 7 abonarán 30 euros con autoinstalación o 60 euros con técnico.

Esta actualización permite acceder a los 2 Gbps cuando es necesario sustituir el equipo y existe cobertura. El alquiler del terminal fijo incorpora además la obligación de devolverlo: no hacerlo, o entregarlo en mal estado, supone un cargo de 25 euros.

El aparato pasa así de ofrecerse como regalo a generar una cuota recurrente y quedar sujeto a devolución. Todas estas son opciones específicas y para clientes muy concretos, pero amplían las vías de ingreso más allá de la cuota principal.

Es así como nos encontramos ante movimientos que apuntan a mejorar los ingresos por cliente, sin verse obligados a subir la cuota, el gran compromiso histórico de la operadora.

Es que uno de los grandes problemas de Digi es su ingreso medio, muy por debajo de la media del sector de las operadoras de telecomunicaciones en España. Una cifra que lejos de subir, sigue bajando.

Los últimos datos reflejan que el ARPU de Digi se situó en 7,4 euros a cierre de junio de 2026 —última cifra pública—, lo que supone un descenso del 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Altas netas reales

Son movimientos quirúrgicos que se producen además en un momento en el que la fuga de clientes de Digi no para de crecer. La operadora sigue siendo líder destacado de portabilidades, pero a su vez, pierde contratos a un ritmo elevado.

La operadora comunicó 1,35 millones de nuevas altas entre enero y septiembre de este año, el absoluto líder del mercado. No obstante, esta cifra no refleja que en este mismo periodo se perdieron 721.000 contratos.

Es así como el dato real de altas netas, el portabilidades, llega a los 643.000 clientes. De esta manera, los abonados que se marchan ya representan el 53% de todos los que llegan.

Si analizamos sólo el mes de septiembre, el último cerrado. Vemos que Digi ha ganado un total de 175.700 clientes, aunque solo registró 79.000 altas netas. Aquí, las salidas representan el 55% de todos los que llegan.

Situación financiera

Un segundo dato que confirma esta tendencia es el churn, indicador que refleja la capacidad de una compañía de retener sus clientes.

En el caso de Digi, la tasa de bajas se situó en el 10,8%, por encima del 10,2% de Orange y de 10,4% de Vodafone. En el segmento de banda ancha la cifra llegó al 15,8% al cerrar el año pasado.

Y todo ello con una situación financiera que no mejora. Los últimos datos presentados al mercado indican que en el primer semestre de 2026, los ingresos crecieron un 15,7%, hasta 516 millones.

Pero el beneficio operativo cayó un 73% hasta 6,4 millones, el margen operativo se redujo al 1,2% y el resultado neto consolidado pasó de un desequilibrio de un millón a unas pérdidas de 14 millones.

Salida a bolsa

Por su parte, el flujo de caja operativo libre de Digi fue negativo en 51,2 millones durante el semestre, aunque mejoró frente a los 92,6 millones negativos anteriores.

Del mismo modo, la deuda de Digi España -que incluye arrendamientos y determinados pagos comerciales a largo plazo-, alcanzó los 726,2 millones de euros al cierre de junio, el doble de los 367,7 millones de igual periodo del año anterior.

La operadora se estrenó en bolsa antes del verano buscando financiación para sostener el crecimiento. El tramo de nuevas acciones proporcionó unos 134 millones de euros netos, destinados principalmente a apoyar la expansión y el despliegue de redes propias de fibra y móvil.

Aunque una cotización en los mercados añade escrutinio sobre la capacidad de convertir el crecimiento en rentabilidad. Captar clientes debe acabar generando caja suficiente para financiar la red y remunerar el capital. Y los números de Digi no terminan de encajar.