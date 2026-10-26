Meta busca captar unos 85.000 millones en capital para financiar su inversión en IA

Meta ya elevó sus previsiones de gasto de capital al rango de 135.000–145.000 millones de dólares, y la emisión propuesta está diseñada para cubrir parte de ese aumento de inversión en IA y operaciones relacionadas. La compañía también registró un fuerte beneficio neto en el tercer trimestre de 2026, que respalda su capacidad de financiación interna.

¿Qué impacto tiene esta emisión en las previsiones de gasto de capital de Meta?

Esas tres empresas han mostrado interés, de forma individual, por adquirir hasta 5.000 millones de dólares en acciones Clase A en la oferta pública, aunque sus manifestaciones no constituyen compromisos vinculantes. El artículo puntualiza que pueden decidir comprar más, menos o nada.

Meta contempla vender alrededor de 35.000 millones de dólares vía ofertas públicas —aprox. 22.500 M en acciones Clase A y 12.500 M en certificados representativos de acciones preferentes— y lanzar un programa ATM de unas 60.000 M en acciones Clase C. Esa estructura combina colocaciones directas y ventas graduales en el mercado.

Meta plantea captar ese importe para financiar el gasto masivo en centros de datos, chips y desarrollo de modelos de IA que la compañía prevé aumentar. En el artículo se indica que la cifra incluye ofertas públicas y un programa de venta en mercado (ATM) previsto para 2027.

La compañía eleva sus previsiones de gasto de capital hasta los 145.000 millones de dólares tras registrar un beneficio neto de 9.860 millones en el tercer trimestre de 2026.

Gigantes tecnológicos como Nvidia, AMD y Broadcom han mostrado interés no vinculante en adquirir hasta 5.000 millones de dólares en acciones ordinarias de Clase A.

El objetivo principal de esta operación financiera es financiar las multimillonarias inversiones de la compañía de Mark Zuckerberg en inteligencia artificial.

Meta planea captar hasta 95.000 millones de dólares mediante la venta de acciones ordinarias Clase A, títulos preferentes convertibles y un futuro programa de venta de acciones Clase C.

Meta Platforms pretende obtener hasta 95.000 millones de dólares (84.782 millones de euros) para financiar sus inversiones en IA mediante diferentes ofertas públicas de acciones ordinarias de la compañía y títulos preferentes convertibles, según ha anunciado este lunes.

Meta contempla la venta de unos 35.000 millones de dólares (31.236 millones de euros) a través de ofertas públicas, incluyendo aproximadamente 22.500 millones de dólares (20.080 millones de euros) en acciones ordinarias Clase A y unos 12.500 millones de dólares (11.156 millones de euros) en certificados de depósito que representan acciones preferentes.

Asimismo, la compañía prevé realizar un programa de venta en el mercado (ATM) de aproximadamente 60.000 millones de dólares (53.546 millones de euros) en acciones Clase C.

No se prevé que dicho programa comience hasta el primer trimestre de 2027, una vez que se haya iniciado la negociación de esta clase de títulos de la compañía, aunque Meta ha advertido de que no ha suscrito ningún acuerdo al respecto ni se han determinado aún el tamaño y los términos del mismo.

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg ha indicado que Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) y Broadcom han manifestado, "individualmente y no de forma conjunta", su interés en adquirir hasta un total de 5.000 millones de dólares (4.462 millones de euros) en acciones ordinarias de Clase A ofrecidas en la oferta pública.

Compra vinculante

Al mismo precio y en las mismas condiciones que los demás compradores, aunque ha subrayado que "estas manifestaciones de interés no constituyen acuerdos ni compromisos de compra vinculantes", por lo que podrán decidir adquirir más, menos o ninguna acción ordinaria de Clase A en la oferta pública.

En el tercer trimestre de 2026, Meta se anotó un beneficio neto de 9.860 millones de dólares (8.750 millones de euros), un incremento del 264% respecto al mismo periodo de hace un año, mientras que los ingresos de la compañía sumaron 64.601 millones de dólares (57.653 millones de euros), un 26% más.

Por otro lado, Meta revisó al alza sus previsiones para el gasto de capital hasta un rango de 135.000 a 145.000 millones de dólares (de 120.480 a 129.404 millones de euros).