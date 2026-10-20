Muere Robert Samuelson, director de operaciones, cofundador y número dos del dueño de Vodafone España

Su trayectoria previa incluye cargos directivos en Virgin Management y Virgin Media, donde impulsó la venta de la compañía a Liberty Global.

Samuelson cofundó Zegona en 2015 y fue clave en operaciones estratégicas del sector de las telecomunicaciones en España, como las inversiones en Telecable y Euskaltel, y la compra de Vodafone España.

El presidente y consejero delegado de Zegona, Eamonn O'Hare, ha expresado sus condolencias y ha destacado la figura de Samuelson tras diez años compartidos en el proyecto.

Fallece de forma inesperada Robert Samuelson, director de operaciones (COO) y cofundador de la firma de inversión británica Zegona, propietaria de Vodafone España.

El director de operaciones (COO) y cofundador de la firma de inversión británica Zegona, propietaria de Vodafone España, Robert Samuelson, ha fallecido de manera inesperada este pasado lunes, según ha anunciado la propia compañía.

El presidente y consejero delegado de Zegona, Eamonn O'Hare, ha expresado su profundo pesar por la pérdida de quien ha definido como "su cofundador, un colega de confianza y, sobre todo, un querido amigo" a quien extrañará "profundamente".

En representación de las organizaciones, O'Hare ha señalado que todos los integrantes de Zegona y Vodafone España se unen a él para enviar sus sinceras condolencias a la familia del directivo fallecido.

Asimismo, el máximo ejecutivo ha recordado que ambos iniciaron juntos el proyecto de Zegona hace diez años partiendo únicamente de una "buena idea", destacando el papel fundamental de Samuelson en dar forma a todo lo construido desde entonces.

Por último, O'Hare ha resaltado "la dedicación, generosidad y disposición" de Samuelson para ayudar a otros a crecer dentro de un equipo más grande y capaz, concluyendo que su contribución perdurará en ellos y en el trabajo diario de la empresa.

Trayectoria profesional

Robert Samuelson inició su formación académica graduándose en Ciencias Naturales por la Universidad de Cambridge, para posteriormente obtener un Máster en Administración de Empresas (MBA) en la Cranfield School of Management.

En sus comienzos profesionales, se desempeñó en el ámbito de la ingeniería y la gestión de producción en destacadas empresas británicas del sector de la defensa y la tecnología, tales como British Aerospace y Royal Ordnance.

Robert Samuelson, director de operaciones y cofundador de Zegona (Vodafone España) -

Entre los años 1990 y 2000, ejerció como director en la práctica de servicios de asesoría de finanzas corporativas dentro de la consultora Arthur D. Little, paso previo a su incorporación a Virgin Management Limited, donde ocupó el cargo de director ejecutivo de Telecomunicaciones y Medios de 2000 a 2011.

Posteriormente, entre 2011 y 2014, asumió la responsabilidad de director ejecutivo de Estrategia del Grupo Virgin Media, rol desde el cual desempeñó un papel clave en el proceso de venta de la compañía al grupo de telecomunicaciones Liberty Global.

En 2015 cofundó Zegona Communications junto a Eamonn O'Hare, asumiendo la dirección de operaciones (COO) de la firma.

En esta última etapa, impulsó de forma decisiva las principales operaciones estratégicas de la entidad dentro del sector de las telecomunicaciones, destacando su participación en las inversiones realizadas en Telecable y Euskaltel, así como en la adquisición de Vodafone España.