MasOrange inicia el despliegue de su red 5G en el Metro de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA MasOrange ha iniciado el despliegue de su red 5G en el Metro de Madrid, siendo el primer operador en ofrecer este servicio en dicho transporte público. La estación de Sol es la primera en contar con cobertura 5G de MasOrange, que se ampliará próximamente a Nuevos Ministerios, Moncloa, Plaza de Castilla y Plaza de España. La cobertura 5G estará disponible para clientes de Orange, Yoigo, Pepephone, MásMóvil, Jazztel y Simyo, proporcionando mayor velocidad, capacidad y menor latencia. El proyecto es parte de una colaboración con Metrocall, responsable del despliegue de la infraestructura de comunicaciones móviles en el suburbano madrileño.

MasOrange ha comenzado el despliegue de su red 5G en el Metro de Madrid y se ha convertido en el primer operador que ofrece a sus usuarios el servicio móvil con esta tecnología en este transporte público, según ha informado este viernes la compañía.

En concreto, la estación de Sol es la primera en la que MasOrange ya presta este servicio, que en las próximas semanas se extenderá a las estaciones de Nuevos Ministerios, Moncloa, Plaza de Castilla y Plaza de España.

Durante el segundo trimestre del año, MasOrange prevé extender la cobertura 5G a toda la red de Metro de Madrid, según ha destacado.

El nuevo servicio estará disponible para los clientes de las marcas Orange, Yoigo, Pepephone, MásMóvil, Jazztel y Simyo, quienes podrán disfrutar de una calidad de conexión "premium".

Este hito forma parte de un proyecto multioperador liderado por Metrocall, operador neutro participado en un 60% por Cellnex y en un 40% por Metro de Madrid, responsable del despliegue y la gestión de la infraestructura de comunicaciones móviles en el suburbano madrileño.

Gracias a esta colaboración, los usuarios de MasOrange disfrutarán de mayor capacidad de red, mayores velocidades de navegación y menor latencia, lo que facilitará el uso de aplicaciones de vídeo en alta definición, mensajería en tiempo real, videollamadas y servicios en la nube durante sus trayectos.

"El lanzamiento de nuestros servicios 5G en el Metro de Madrid es una nueva demostración de nuestro compromiso por ofrecer a los clientes durante sus desplazamientos en transporte público las mejores redes con una experiencia óptima y continua. La combinación de infraestructura multioperador y nuestra red 5G nos permite incrementar la calidad de servicio en uno de los entornos más exigentes y utilizados de la ciudad", ha destacado el director de tecnología (CTO) de MasOrange, Miguel Santos.