Meta despedirá a 1.500 empleados de su división de realidad virtual

Meta planea recortar hasta un 30% del presupuesto del metaverso y aumentar la inversión en IA y dispositivos como gafas inteligentes y la Meta Neural Band.

Reality Labs ha registrado pérdidas de miles de millones de dólares trimestralmente, acumulando más de 70.000 millones desde 2020.

La compañía redirigirá recursos desde productos de realidad virtual y el metaverso hacia el desarrollo de dispositivos de inteligencia artificial y wearables.

Meta despedirá a 1.500 empleados, el 10% de su división de realidad virtual Reality Labs, como parte de una revisión de inversiones.

Meta, dueña de Facebook, Instagram o WhatsApp, planea 1.500 despidos en su división de realidad virtual (Reality Labs), lo que supone hasta un 10% de la plantilla. La decisión se enmarca en una revisión de inversiones para redirigir esfuerzos desde los productos de realidad virtual a otros gadgets con IA, según ha informado Bloomberg.

Se espera que los recortes se comuniquen esta semana. Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook, pidió a los responsables de la división que buscaran reducciones presupuestarias a finales del año pasado, incluyendo recortes en algunos de los productos de realidad virtual y el metaverso, una de las grandes apuestas fallidas de la compañía. Los recortes planteados para el negocio específico del metaverso llegarían a ser del 30%.

Reality Labs, que acoge las unidades que fabrican gafas de realidad virtual, gafas de IA y los productos del metaverso de la compañía, acumula pérdidas de miles de millones de dólares por trimestre durante los últimos años, ya que la compañía invierte en productos que aún no han generado ingresos significativos. La división tiene aproximadamente 15.000 empleados.

Meta ha estado realizando recortes graduales en su presupuesto de metaverso durante el último año, mientras la empresa intensificaba su enfoque en la inteligencia artificial (IA).

A principios de diciembre, las acciones de Meta se dispararon después de que surgieran informes de que la empresa recortaría potencialmente el 30% de su presupuesto de metaverso y reasignaría los fondos a la IA.

El informe del NYT también indica que Meta planea reasignar parte de su dinero de Reality Labs para aumentar el presupuesto de su división de wearables, que se enfoca en gafas inteligentes y dispositivos de muñeca como la Meta Neural Band.

Meta ha perdido más de 70.000 millones de dólares en Reality Labs desde el lanzamiento de la unidad en agosto de 2020, con la división registrando 4.400 millones de dólares en pérdidas operativas en el último informe financiero de resultados de Meta del tercer trimestre de 2025.