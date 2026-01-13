Capgemini nombra a Laurent Perea nuevo consejero delegado en España

Las claves nuevo Generado con IA Laurent Perea ha sido nombrado nuevo consejero delegado de Capgemini en España, sustituyendo a Luis Abad a partir del 1 de febrero. Perea cuenta con más de 20 años de experiencia en la compañía, liderando proyectos de transformación digital, rediseño operativo e integración postfusión. Eva Cesteros asumirá el cargo de directora general de Capgemini Engineering en España, posición que anteriormente ocupaba Perea. Durante la etapa de Luis Abad, Capgemini fortaleció su posición en el mercado español y obtuvo amplio reconocimiento de clientes.

Capgemini ha nombrado a Laurent Perea nuevo consejero delegado en España, con efecto a partir del próximo 1 de febrero, en sustitución de Luis Abad, quien concluye su etapa de cinco años al frente de la compañía, según ha informado este martes la empresa en un comunicado.

Perea cuenta con más de 20 años de experiencia en Capgemini, asesorando a comités de dirección y liderando programas estratégicos para compañías globales en ámbitos como la transformación digital y tecnológica, el rediseño de modelos operativos, la integración postfusión y la mejora del rendimiento.

Desde 2023, desempeñaba el cargo de director general de Capgemini Engineering en España, puesto que asumirá ahora Eva Cesteros.

Entre 2018 y 2023, encabezó Capgemini Invent, la marca de innovación digital, diseño y transformación del Grupo Capgemini, en España.

Tras cinco años de dedicación y compromiso al frente de las operaciones de Capgemini en España, Luis Abad pondrá fin a una etapa "de éxito" marcada por logros significativos en un entorno "altamente competitivo", ha subrayado la empresa.

Bajo su liderazgo, afirma Capgemini, la compañía "ha fortalecido su posicionamiento estratégico en el país y ha obtenido un amplio reconocimiento por parte de sus clientes y del mercado".