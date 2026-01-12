Ericsson anuncia su intención de iniciar un ERE en España

El sindicato STC liderará el proceso de negociación, buscando que las salidas sean voluntarias y que el proceso sea transparente.

Ericsson ha comunicado a su plantilla en España su intención de realizar un despido colectivo, según figura en la carta que la empresa ha remitido a los trabajadores y a la cual ha tenido acceso Europa Press.

Por su parte, el sindicato STC ha indicado que el área de Recursos Humanos de Ericsson en España ha trasladado a los comités de empresa de Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla su intención de iniciar el procedimiento, por lo que se confirma que afectará a los centros de trabajo de la empresa en esas localizaciones.

No obstante, todavía no se han definido las áreas de actividad de la empresa que se verán afectadas por este proceso de despido colectivo.

"Después de un análisis exhaustivo de la situación actual de la compañía, para asegurar nuestra competitividad en el complejo entorno actual en el que operamos y mejorar nuestra eficiencia, hemos tomado la difícil y necesaria decisión de iniciar un procedimiento de despido colectivo en Ericsson España", indica el comunicado remitido por la empresa a la plantilla.

"Esta decisión ha sido comunicada esta mañana a los sindicatos de EEM, mediante la pertinente comunicación de intención de inicio del proceso", añade.

De este modo, en los próximos días los sindicatos tendrán que designar a los representantes que formarán la mesa negociadora del expediente de regulación de empleo (ERE) y, tras ello, comenzará un periodo de negociación que se prolongará en torno a un mes.

En concreto, el proceso formal de consultas arrancará el 21 de enero, momento en el que la empresa -que cuenta con alrededor de 2.400 trabajadores en España- desvelará la magnitud del ERE y las causas que lo motivan.

En esa fecha también arrancarán las negociaciones, que se extenderán por un periodo de 30 días naturales.

"Como compañía, afrontaremos este proceso con el máximo respeto por todas las personas trabajadoras y con el firme convencimiento de que la unidad en estos momentos difíciles nos ayudará a superar esta etapa y a seguir construyendo el futuro de la compañía", agrega el mensaje trasladado a la plantilla.

"Entendemos la inquietud que este anuncio conlleva. Por ello, pondremos todo nuestro esfuerzo y compromiso para gestionar este proceso de la forma más transparente posible, cumpliendo en todo momento con los procedimientos y obligaciones legales aplicables", apunta.

"Desde STC, como representación mayoritaria, asumimos el liderazgo del proceso, promoviendo el entendimiento y la coordinación con los otros sindicatos, con el objetivo de que todas las salidas sean 100% voluntarias. Nuestra intención es que el proceso sea lo más transparente posible", ha subrayado el sindicato en un comunicado enviado a la plantilla de Ericsson en España al que también ha tenido acceso Europa Press.

De este modo, el sector de las telecomunicaciones en España suma otro proceso de despido colectivo, dado que a finales de 2025 se cerró el expediente para siete filiales de Telefónica, el cual afectará a alrededor de 5.500 personas, y a que en Avatel se acaba de iniciar el proceso para la implementación de un nuevo ERE (el último fue en 2024 y supuso la salida de 674 personas).