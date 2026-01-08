Orange repagará parte de la deuda de Masorange tras hacerse con su control gracias a una nueva emisión de 6.000M

El cierre de la operación está previsto para la primera mitad de 2026, sujeto a aprobación de las autoridades regulatorias y presentación a los representantes de los trabajadores.

Orange tomará dentro de unos meses el control de Masorange una vez cierre la compra del 50% que actualmente poseen los fondos KKR, Cinven y Providence. Sin embargo, el grupo francés ya está trabajando en algunas de las medidas que aplicará una vez que sea la dueña del 100% de la mayor operadora de España por clientes.

Una de ellas será devolver parte de la deuda acumulada por Masorange en estos casi dos años de vida. Y a ello destinará una parte de los fondos que obtendrá con una emisión de bonos por valor de 6.000 millones de dólares (unos 5.134 millones de euros al tipo de cambio actual) que acaba de cerrar.

A cierre del tercer trimestre, la deuda neta de Masorange se situó en los 12.503 millones de euros, lo que supone una ratio de 4,3 veces su resultado bruto de explotación (Ebitda). No obstante, esta cifra se reducirá considerablemente cuando la operadora dé a conocer sus resultados del conjunto de 2025.

El motivo, el cierre el pasado 4 de diciembre de la venta al fondo soberano de Singapur GIC de un 25% del capital de PremiumFibre, su joint venture de fibra óptica junto a Vodafone. Por esta operación, Masorange ha recibido un total de 3.200 millones de euros.

Una cantidad que ya indicó en todo momento que destinaría íntegramente al repago de deuda, "garantizando una fuerte reducción" de su apalancamiento en línea con el objetivo del grupo de situar su ratio de deuda a medio plazo en 2,75 veces.

Endeudamiento

Una de las razones por las que el apalancamiento de Masorange es tan elevado es, precisamente, la forma en la que se estructuró la fusión de Orange y MásMóvil hace ya casi dos años y que dio lugar a la creación del operador.

La transacción estuvo soportada por un paquete de deuda de 6.600 millones de euros que se destinó a financiar, entre otras cosas, un pago de 5.850 millones de euros a los accionistas de Orange (4.200 millones de euros) y MásMóvil (1.650 millones de euros).

El motivo por el que esta distribución fue asimétrica fue que llevaba implícito el reequilibrio del valor patrimonial a favor del grupo francés para reflejar los diferentes niveles de endeudamiento de las dos compañías por separado. Y es que mientras Orange España se incorporó libre de deuda (salvo arrendamientos) a la JV, esta asumió prácticamente la totalidad de la de MásMóvil.

Posteriormente, en marzo de 2025, Masorange aprovechó la bajada de los tipos de interés para llevar a cabo una reestructuración de su deuda. En concreto, agrupó tres emisiones en un sólo préstamo por valor de 4.300 millones de euros, con vencimiento en marzo de 2031 y con una prima de interés del 2,75% sobre el Euríbor.

Emisión

Esta semana, el grupo francés Orange ha llevado a cabo una colocación de deuda por importe de 6.000 millones de dólares (5.134 millones de euros). Se trata de la primera vez desde 2016 que emite bonos en divisa estadounidense y tiene como objetivo diversificar su base de inversores.

En un comunicado, detalla que planea utilizar los fondos obtenidos para "fines corporativos generales" y menciona expresamente el repago de parte de la deuda en circulación de MasOrange ligada a la adquisición del 50% restante de esa sociedad.

En concreto, Orange ha colocado cinco bonos en dólares con cupones de entre el 4,00% y el 5,75% y vencimientos que van de 2029 a 2056. De media, la operación arroja una rentabilidad del 4,72% y una vida media cercana a los nueve años.

Asimismo, la operadora ha destacado el fuerte interés que esta emisión ha despertado entre los inversores, ya que en algunos tramos la demanda ha superado en más de ocho veces la oferta.

Masorange

Orange y los fondos KKR, Cinven y Providence firmaron el pasado 12 de diciembre un acuerdo vinculante según el cual el grupo francés comprará el 50% de Masorange que está en manos de los antiguos dueños de MásMóvil por 4.250 millones de euros en efectivo.

La compañía estima que el cierre de la operación tendrá lugar en la primera mitad de 2026, una vez sea aprobada por las autoridades regulatorias y presentada a los representantes de los trabajadores.

El grupo francés destaca que, al hacerse con la propiedad total de la operadora, confirma su "compromiso industrial a largo plazo" en España, al mismo tiempo que le ayudará a acelerar la implementación de su plan estratégico Lead the Future.