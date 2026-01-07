xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, capta más de 17.000 millones de inversores como Nvidia o Cisco

xAI está enfocada en el desarrollo de su herramienta Grok 5 y el lanzamiento de nuevos productos innovadores, además de ampliar su plantilla para impulsar el crecimiento.

El capital recaudado permitirá a xAI expandir su infraestructura, acelerar el desarrollo de productos de IA y avanzar en investigaciones para comprender el universo.

La financiación supera los 15.000 millones de dólares previstos inicialmente y contará con el apoyo de firmas como Valor Equity Partners y Qatar Investment Authority.

xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, ha captado 20.000 millones de dólares en una ronda de financiación con inversores como Nvidia, Cisco y Fidelity.

xAI, la empresa de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, ha captado 20.000 millones de dólares (unos 17.100 millones de euros al tipo de cambio actual) en una ronda de financiación que ha contado con la participación de inversores como Nvidia, Cisco o Fidelity.

En un comunicado, la compañía ha confirmado el cierre de esta nueva ronda de financiación Serie E, en la que el importe captado ha superado los 15.000 millones de dólares (unos 12.800 millones de euros) previstos inicialmente.

Entre los principales inversores que han acudido a la llamada de la empresa de Elon Musk se encuentran, entre otros, firmas como Valor Equity Partners, Stepstone Group, Fidelity Management & Research Company, Qatar Investment Authority, MGX y Baron Capital Group.

También han participado en esta ronda de financiación "inversores estratégicos" como Nvidia y Cisco, "que continúan apoyando a xAI en la rápida expansión de su infraestructura informática y en la construcción de uno de los mayores clústeres de GPU del mundo".

La empresa de IA de Musk resalta que esta nueva financiación acelerará la expansión de su infraestructura, permitirá el rápido desarrollo y despliegue de productos de IA "transformadores" para miles de millones de usuarios e impulsará "investigaciones revolucionarias que impulsen la misión principal de xAI: comprender el universo".

En este sentido, la compañía remarca que, tras los avances logrados por la compañía en 2025, actualmente está enfocada en el desarrollo de su herramienta Grok 5, que se encuentra en fase de entrenamiento.

También en el lanzamiento de "nuevos productos innovadores para consumidores y empresas que aprovechen el poder de Grok, Colossus y X para transformar la forma en que vivimos, trabajamos y disfrutamos".

Asimismo, también informa de que está ampliando de forma considerable su plantilla y busca personas "con vocación, listas para unirse a un equipo pequeño centrado en tener un impacto transformador en el futuro de la humanidad".