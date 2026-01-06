EEUU adjudica a Indra un contrato de casi 300 millones para modernizar su sistema de control del tráfico aéreo

Indra fabricará radares de última generación en Kansas City, creando más de 200 empleos y reforzando la seguridad y eficiencia del transporte aéreo estadounidense.

Se sustituirán hasta 612 radares en todo el país antes de junio de 2028, priorizando las zonas de mayor actividad.

El contrato adjudicado a Indra asciende a unos 349 millones de dólares y el de Collins Aerospace (filial de RTX) a 438 millones.

Indra y RTX han ganado contratos con la FAA de EEUU para modernizar sistemas de control del tráfico aéreo e instalar nuevos radares.

La compañía española Indra y la norteamericana RTX se han adjudicado sendos contratos con la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos para renovar sus "anticuados" sistemas de control del tráfico aéreo e instalar nuevos radares terrestres.

Así lo han anunciado este martes en un comunicado conjunto la organización estadounidense y el secretario del Departamento de Transportes, Sean P. Duffy. En él indican que este proyecto se enmarca en la Ley One Big Beautiful Bill, la reforma fiscal aprobada por Trump en 2025 que incluye, entre otras medidas, subsidios a la industria pesada y un refuerzo del gasto en defensa.

Según recoge Europa Press, fuentes conocedoras apuntan que el valor del contrato adjudicado a Indra por el Gobierno de Estados Unidos ascendería a unos 349 millones de dólares (unos 298,5 millones de euros al tipo de cambio actual).

Por su parte, Collins Aerospace, filial de RTX, ha comunicado que su contrato está valorado en unos 438 millones de dólares (unos 374,6 millones de euros).

Gracias a estas dos adjudicaciones, se sustituirán hasta 612 radares de aquí a junio de 2028 por otros más avanzados. Los reemplazos comenzarán a desplegarse este mismo trimestre y darán prioridad a las zonas de alta actividad.

Kansas City

En un comunicado, Indra detalla que, a través de este contrato, fabricará radares de vigilancia del tráfico aéreo de última generación en sus instalaciones en Kansas City.

La compañía española ya anunció a finales de octubre una inversión de 50 millones de dólares (unos 43 millones de euros) en esta planta, que supondrá la creación de más de 200 puestos de trabajo en las áreas de ingeniería, fabricación, integración, implementación y soporte de sistemas.

Ángel Escribano, presidente del Grupo Indra, ha afirmado que en la empresa están orgullosos de poder aportar al "esfuerzo" de modernización del sistema aéreo de EEUU su "tecnología probada y contrastada, un sólido historial de ejecución y un profundo compromiso con la fabricación y el crecimiento" en el país.

Por su parte, José Vicente de los Mozos, consejero delegado del Grupo Indra, ha incidido en que en la compañía están "totalmente" alineados con la FAA, el Departamento de Transporte de Estados Unidos, el Congreso y la Administración para ofrecer un sistema aéreo "más seguro, más resistente y preparado para el futuro, a tiempo, a escala y con responsabilidad ante los contribuyentes estadounidenses".

Renovación

La nota de prensa emitida por la FAA indica que el reemplazo de los sistemas de radares es "crucial" para la detección y seguimiento de las aeronaves, lo que contribuirá a "reforzar la seguridad y la eficiencia" del transporte aéreo en el país.

Además de actualizar los radares, la FAA consolidará las 14 configuraciones diferentes que existen actualmente en el Sistema Nacional del Espacio Aéreo, simplificando, así, el mantenimiento y la logística.

"Si bien nuestro sistema de transporte aéreo es el más seguro del mundo, la mayoría de nuestros radares datan de la década de 1980. Es inaceptable", afirmó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy

Por su parte, Bryan Bedford, administrador de la FAA, ha recalcado que el país está adquiriendo sistemas de radar que traerán de vuelta la producción a Estados Unidos y proporcionarán "una infraestructura de vigilancia vital para el Sistema Nacional del Espacio Aéreo".