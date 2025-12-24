Indra unificará los sistemas de recursos humanos de la Comunidad de Madrid en una sola plataforma por 85 millones

La Comunidad de Madrid (CAM) ha encargado a Indra, a través de su filial Minsait, la unificación de todos sus sistemas tecnológicos de recursos humanos y función pública en una única plataforma centralizada. Un servicio por el que la compañía de tecnología y defensa recibirá más de 85 millones de euros.

A finales de julio, el Gobierno madrileño puso en marcha un contrato con el que busca dejar atrás un ecosistema de aplicaciones fragmentadas (como SIRIUS o SIG4) y migrar hacia una plataforma digital única que gestione de forma integral a sus más de 130.000 empleados públicos.

A partir del éxito de un proyecto similar que puso en marcha la Consejería de Sanidad, la CAM busca ahora extenderlo a toda la administración, usando las nuevas plataformas tecnológicas de mercado. El objetivo es ganar "flexibilidad y agilidad" en la gestión y establecer medios y herramientas que faciliten la comunicación de los sistemas con el empleado público.

Sin embargo, también admite que esta transformación integral de la gestión de sus recursos humanos y función pública requiere de un enorme esfuerzo, debido a la alta complejidad funcional y técnica de la solución, a su criticidad, al alto número de funcionalidades y al uso continuo e intensivo que tiene el sistema.

En este contexto, la CAM ha puesto en marcha este proyecto en el que Indra actuará como el arquitecto y gestor operativo del nuevo ecosistema digital de recursos humanos de la Comunidad de Madrid, encargándose desde el hardware en los servidores hasta la formación de los empleados públicos en el uso de la nueva herramienta.

Remuneración

Según se desprende de los pliegos del contrato consultados por EL ESPAÑOL-Invertia, Indra Soluciones de Tecnologías de la Información (Minsait) recibirá un total de 85.618.549,08 euros por el lote 1 de este proyecto (70.759.131,48 euros sin contar el IVA). Esto supone una rebaja del 0,5% respecto al presupuesto base de licitación. Fue la única empresa en presentar oferta.

El lote 2 se corresponde con la contratación de servicios de soporte y asistencia de una de las tecnologías que empleará la plataforma. Así se ha adjudicado a Cegid Spain por 11.998.688,17 euros (9.916.271,22 euros), con una rebaja del 0,25% respecto al precio base de la licitación.

El plazo de ejecución del proyecto será de 48 meses, tres para el montaje de la infraestructura y 45 de ejecución regular de los servicios. Las compañías comenzarán a prestar sus servicios el 1 de febrero de 2026, mientras que la fecha de fin de contrato se ha fijado para el 31 de enero de 2030. Un 40% del proyecto será financiado con cargo al programa de fondos Feder 2012-2027 de la CAM.

Para llevar a cabo estas tareas, los pliegos contemplaban que la compañía adjudicataria de lote 1, en este caso Minsait, debe disponer de un equipo base que, en su primera etapa, contará con un mínimo de 73 recursos dedicados a tiempo completo a este proyecto.

Tareas

Como adjudicataria del lote 1 del contrato, Indra se encargará de distintas tareas. Entre ellas se encuentra la transformación y evolución de los sistemas, lo que incluye el diseño, la construcción y la implementación de una plataforma única bajo las tecnologías Cegid PeopleNet e IBM GPT.

Para ello, partirá del proyecto MAGMA, una plataforma informática única para gestionar de forma centralizada todos los recursos humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), impulsada por la Consejería de Sanidad. Indra deberá ampliarla y transformarla para que dé respuesta a todos los ámbitos de CAM, como justicia, educación o institucional, entre otros.

Además, Minsait será la responsable de proveer, instalar y gestionar la infraestructura de hardware, conectividad y seguridad en los Centros de Proceso de Datos (CPDs) de la Comunidad de Madrid. Se encargará también de la gestión diaria de los sistemas, incluyendo el mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de la infraestructura tecnológica.

Esto último también deberá hacerlo con el software que empleará la plataforma: Cegid PeopleNet, IBM-GPT y Cegid e-Mind Gestión Hospitalaria. Además, prestará soporte para incidencias, peticiones y consultas que no puedan ser resueltas por Madrid Digital y tiene el compromiso de mantener las aplicaciones actualizadas.

Por último, entre sus cometidos también estará la gestión del cambio y la formación de los empleados de la CAM. Por ejemplo, deberá elaborar materiales formativos e impartir sesiones (presenciales u ) sobre los módulos funcionales y las nuevas herramientas.

Al adjudicarse el lote 2, Cegid Spain actuará como una especie de oficina técnica de servicios y producto que asiste a Madrid Digital en la supervisión y aseguramiento de la calidad de todo el ecosistema tecnológico que desplegará Indra a partir de su tecnología.