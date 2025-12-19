CCOO y Sumados se suman a UGT y firmarán el lunes el acuerdo del ERE de Telefónica para 4.539 personas

CCOO destaca que se ha evitado el despido forzoso y se han recuperado derechos laborales, calificando el resultado como un avance positivo para la plantilla.

El acuerdo incluye la prórroga del convenio colectivo, lo que garantiza las condiciones laborales y salariales durante toda la vigencia del plan estratégico.

La propuesta final supone una reducción del 25,4% en el número de salidas respecto al planteamiento inicial e incluye principalmente prejubilaciones y salidas voluntarias.

CCOO y Sumados-Fetico se unirán a UGT para firmar el lunes el acuerdo del ERE en siete filiales de Telefónica, que afectará a 4.539 personas.

CCOO y Sumados-Fetico han comunicado que acudirán el próximo lunes a la firma de los acuerdos para la prórroga de los convenios colectivos y el expediente de regulación de empleo (ERE) en siete de las principales filiales de Telefónica en España.

La última propuesta de la empresa contempla un mínimo de 4.539 salidas, un 25,4% menos en comparación con las 6.088 planteadas inicialmente por la dirección de la empresa, y se sustentará principalmente en prejubilaciones y salidas voluntarias.

De esta manera, los tres sindicatos con representación en Telefónica han avalado los resultados de la negociación. En el caso de Sumados-Fetico, que tiene representación en las tres filiales del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), ha decidido este viernes aceptar "por unanimidad" los acuerdos tras una consulta a sus afiliados.

Por su parte, el Consejo de la Sección Sindical CCOO del Grupo de Empresas Telefónica se ha reunido este viernes para decidir su postura. Un encuentro en el que han participado, además de las 35 personas consejeras electas, todos los secretarios provinciales y aquellas personas con responsabilidades dentro del ámbito estatal como invitados.

Una de las razones que han llevado al consejo a decantarse por acudir a la firma es el hecho de que la empresa haya aceptado la prórroga del convenio colectivo, lo que garantiza las condiciones laborales y salariales durante toda la vigencia del plan estratégico. Condición a la que han supeditado en todo momento las negociaciones del ERE.

Convenio y ERE

"Aunque ambas negociaciones se han desarrollado en mesas distintas, para CCOO constituyen un todo indisoluble", remarca el sindicato, que recalca que con la prórroga del convenio "se han afianzado nuevos derechos y se han recuperado otros perdidos".

Además, remarca que su objetivo en esta negociación era ser capaces de volver a conciliar voluntariedad y universalidad en el despido colectivo, algo que consideraban "no sólo de justicia, sino que rompía una tendencia que amenazaba con hacerse crónica".

"El primer objetivo de cualquier sindicato ante un ERE es evitar despidos forzosos y este punto, puede considerarse alcanzado de facto, gracias a la reducción del número mínimo de salidas a partir del cual se garantiza que no habrá salidas forzosas", afirma.

En cuanto a la universalidad, remarca que se ha conseguido que en el 35% no contabilicen las personas vetadas y los mandos, aumentando con ello dicho porcentaje y un compromiso expreso de seguir avanzando a través de la Comisión de Seguimiento hasta la finalización del expediente.

Frivolización

Por otro lado, el sindicato carga contra la "frivolización" con la que en ocasiones se tratan los expedientes de regulación de empleo, "como si respondieran a una demanda de las personas trabajadoras".

Sin embargo, recuerda que la realidad es que se plantean por iniciativa exclusiva de la empresa con un único objetivo: reducir costes laborales e incrementar los beneficios del accionariado, sacrificando la estabilidad laboral de la plantilla afectada.

"Que en algunos casos sean las propias personas trabajadoras quienes vean con buenos ojos estos procesos se explica por la fuerte capacidad reivindicativa existente en esta empresa, que ha permitido a las organizaciones sindicales amortiguar su impacto y evitar los efectos traumáticos habituales en otras compañías", asegura.

De hecho, recalca que, gracias a ello, históricamente los representantes de los trabajadores han logrado en la negociación "un cierto equilibrio" entre los intereses empresariales y los de la plantilla, "orientando estos procesos para garantizar la conexión con la jubilación en las condiciones económicas y sociales más favorables".

Balance positivo

En resumen, CCOO señala que, aunque sus objetivos eran más ambiciosos y han quedado cuestiones pendientes, como la situación de los niveles post-2011, "el balance es claramente positivo y supone un punto de inflexión en un momento crítico".

"Esto no implica resignación, sino todo lo contrario. Como señaló Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gana la pelea sostenida quien sabe que el siguiente escalón se conquista asentando fuerza en el anterior", resalta.

En este sentido, el sindicato considera que ha logrado "cambiar la tendencia y sentar las bases para garantizar un futuro mejor" para la plantilla que representa. "CCOO ha demostrado que es garante de todo ello, ahora queda seguir creciendo y seguir construyendo con la mayor fuerza posible", concluye.