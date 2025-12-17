Telefónica reduce a 4.554 el número mínimo de salidas en el ERE con la oferta final para sus tres principales filiales

Los sindicatos consultarán con sus afiliados antes de alcanzar un acuerdo, condicionado a todas las filiales y la prórroga del convenio.

La propuesta final de la empresa baja la afectación en las filiales España, Móviles y Soluciones a 3.765 empleados.

Telefónica ha reducido a 4.554 el número mínimo de salidas en el ERE para sus principales filiales en España.

Telefónica ha presentado este miércoles su oferta final para el expediente de regulación de empleo (ERE) en las tres empresas englobadas en el convenio de empresas vinculadas (CEV). Una propuesta que reduce la afectación mínima en sus filiales España, Móviles y Soluciones en otras 235 personas, hasta las 3.765.

De esta manera, las salidas previstas en el conjunto de las siete filiales afectadas por el despido colectivo serán de un mínimo de 4.554, ya que a las programadas para las compañías reguladas por el CEV se suman las 599 de Telefónica SA, Global Solutions e Innovación Digital y las 190 de Movistar+.

No obstante, y de cara a lograr un acuerdo final en el conjunto de las compañías, los representantes de los trabajadores solicitaron a la dirección de la empresa rebajar el número de despidos en esta última filial, que engloba todo el negocio audiovisual de Telefónica.

Tras la séptima reunión de la mesa de negociación del ERE en las compañías del CEV, UGT y CCOO han remarcado que la dirección ha incorporado a la oferta final avances "importantes" y "claves", muchos de ellos fruto de las reivindicaciones planteadas por los sindicatos a lo largo de estas semanas.

En concreto, celebran que la compañía haya aceptado el número de salidas mínimas, que inicialmente ascendía a 5.040 en el conjunto de estas tres filiales, ya que esta cifra "debe permitir garantizar un proceso 100% voluntario", es decir, sin que se produzcan "salidas traumáticas".

Ahora los sindicatos consultarán con sus afiliados y debatirán en sus órganos de dirección un posible acuerdo con la dirección de la empresa. Todo parece apuntar que así ocurrirá, aunque los representantes de los trabajadores lo han condicionado a que el acuerdo se produzca en la siete filiales y en la prórroga del convenio. De lo contrario, no firmarán ninguno.

