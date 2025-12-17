Murtra nombra a Juan Azcue nuevo director de finanzas en sustitución de Laura Abasolo

Juan Azcue acumula más de 20 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, liderando operaciones clave como la compra de O2 y la fusión con Virgin Media en Reino Unido.

Ernesto Gardelliano ha sido designado director de Estrategia y Control y se incorpora al comité ejecutivo de Telefónica, reforzando la simplificación operativa del grupo.

La compañía unifica las áreas financiera y de desarrollo corporativo bajo una sola responsabilidad para afrontar los próximos desafíos con mayor cohesión.

Juan Azcue ha sido nombrado nuevo director de Finanzas y Desarrollo Corporativo de Telefónica, relevando a Laura Abasolo, quien dejará la compañía a finales de año.

Cambios en la cúpula directiva de Telefónica. El consejo de administración de la teleco ha aprobado este miércoles, a propuesta de su presidente, Marc Murtra, el nombramiento de Juan Azcue como nuevo director de Finanzas y Desarrollo Corporativo.

Sustituirá a Laura Abasolo, que dejará la compañía a finales de año. Con este movimiento, Telefónica unifica bajo una sola responsabilidad las áreas financiera y de desarrollo corporativo, una decisión que, según la empresa, permitirá afrontar los próximos desafíos “con una visión más global y cohesionada”.

El consejo de Telefónica también ha aprobado el nombramiento de Ernesto Gardelliano como director de Estrategia y Control y su incorporación al comité ejecutivo, en línea con el proceso de simplificación operativa del grupo.

Juan Azcue cuenta con más de dos décadas de experiencia en fusiones y adquisiciones y forma parte del comité ejecutivo desde enero de 2025. Se incorporó a Telefónica en 2004 y ha liderado algunas de las principales operaciones corporativas del grupo, como la compra de O2, la fusión de O2 con Virgin Media en Reino Unido o la venta del negocio de torres de Telxius.

Por su parte, Ernesto Gardelliano atesora una trayectoria internacional de casi 30 años dentro del grupo Telefónica. Hasta ahora dirigía el área de Control y Planificación y ha ocupado puestos de alta responsabilidad financiera y estratégica en Europa y Latinoamérica, además de ser miembro del consejo de supervisión de Telefónica Deutschland.

