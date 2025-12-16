Telefónica reduce a 599 las salidas en tres de las siete filiales, un 20% menos, y mejora condiciones en su oferta final

Las indemnizaciones y primas de voluntariedad también se elevan, alcanzando hasta 18.000 euros para quienes lleven más de 24 años en la empresa.

La antigüedad mínima para acogerse al despido colectivo baja a 13 años y se permiten salidas voluntarias en áreas críticas con ciertos límites.

La oferta final mejora las condiciones: podrán acogerse a las prejubilaciones los empleados nacidos en 1971, y las rentas y bases reguladoras se incrementan.

Telefónica reduce a 599 las salidas en tres de sus filiales para el ERE, un 20% menos que la propuesta inicial.

Telefónica ha presentado este martes a los sindicatos su oferta final para el expediente de regulación de empleo (ERE) en tres de sus filiales: Telefónica SA, Global Solutions e Innovación Digital. La compañía ha situado la cifra definitiva de afectados en 599 personas, un 20% menos que en la propuesta inicial, y ha aplicado alguna última mejora en las condiciones de las salidas.

Según han trasladado fuentes de UGT y CCOO, la última propuesta de la dirección de Telefónica contempla que el personal de la plantilla nacido en 1971 pueda adscribirse a las prejubilaciones en el marco de este proceso de despido colectivo. Una fecha que se sitúa en línea con el resto de empresas del grupo afectadas por este ajuste.

En cuanto a la afectación del ERE, las salidas serán finalmente de 301 en la matriz del grupo, de 186 en Innovación Digital y de 112 en Global Solutions. La primera propuesta era de 378, 233 y 140 afectados, respectivamente.

Esto sitúa la cifra definitiva propuesta por la empresa para el conjunto de estas tres filiales en 599 salidas, lo que supone un 20% menos comparación con los 751 afectados que contemplaba la propuesta realizada inicialmente.

En lo que se refiere a las rentas, los nacidos en 1969, 1970 y 1971 recibirán un 68% hasta los 63 años y un 38% a partir de entonces, porcentajes que se han mantenido sin cambios en las últimas reuniones. Para los nacidos entre 1965 y 1968 será de un 62% y un 34%, respectivamente, y para los de 1954 y años anteriores del 52% y el 34%.

Además, la empresa ha aceptado la opción de solicitar la linealidad de las rentas entre los 61 y los 65 años, así como aplicar un incremento de un 1% anual de la base reguladora del segundo tramo.

Asimismo, finalmente se integrarán en las bases reguladoras los salarios fijos y el 100% del variable. Los sindicatos también han logrado que se incluya el 100% del variable los meses en activo de 2026.





La dirección también se ha comprometido a pagar el Convenio Especial con la Seguridad Social (CESS) hasta que resten menos de 24 meses de penalización para acceder a la jubilación y acepta la mejora propuesta del CESS para quienes no puedan prejubilarse anticipadamente a los 63 años exactos.

La antigüedad mínima en el grupo para acogerse al despido colectivo se queda finalmente 13 años. Supone una mejora respecto a los 15 años propuestos inicialmente, pero las formaciones sindicales reclamaban la eliminación de ese criterio.

Áreas críticas

En este contexto, también se permitirán salidas voluntarias en las áreas críticas, con el límite del 10% en cada una de ellas, excepto en Innovación Digital, donde se autorizará un máximo de un 35% respecto al total de bajas que se efectúen.

Por otro lado, para aquellas salidas que no sean prejubilaciones se ha fijado una indemnización de 50 días por año hasta el 12 de febrero de 2012 y 37 días por año desde esa fecha, sin límites excepto para directivos. Esta propuesta mejora la última ofrecida por la empresa.

La compañía también ha elevado las primas de voluntariedad, cuyo importe dependerá de la antigüedad y que se sitúan finalmente entre los 5.000 euros para los que lleven menos de 8 años en la empresa y los 18.000 euros para los que hayan trabajado en Telefónica durante más de 24 años.

Tras conocerse la última propuesta de la empresa, UGT y CCOO han señalado que actuarán, "como siempre, con la máxima responsabilidad". Así, analizarán la propuesta de la empresa con el fin de adoptar una posición definitiva, "valorando de forma realista el contexto en el que nos encontramos y las consecuencias que se derivan de cada una de las posibles opciones".

Los sindicatos han vuelto a incidir que un proceso de despido colectivo "no es el escenario que hubieran deseado", ya que siempre han defendido que el empleo "debe ser un elemento estratégico y no una variable de ajuste".

No obstante, han reconocido que en el periodo de consultas se ha producido "una negociación real, intensa y compleja", en la que se han ido incorporando mejoras relevantes respecto al planteamiento inicial de la empresa.

"No partíamos de una buena propuesta y, gracias a la negociación, diálogo continuo y al trabajo de la representación de las personas trabajadoras, se han conseguido avances que, sin ser suficientes para evitar el impacto del proceso, sí suponen mejores condiciones para las personas que finalmente se vean afectadas", inciden.