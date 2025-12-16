Telefónica prepara el relevo de Laura Abasolo como directora de Finanzas y Control

Estos cambios directivos se enmarcan en la nueva etapa de Telefónica bajo la presidencia de Marc Murtra, quien ha impulsado varias renovaciones en la cúpula desde enero.

Nuevos cambios en la alta dirección de Telefónica. La compañía presidida por Marc Murtra está preparando el relevo de Laura Abasolo como directora de Finanzas y Control del grupo, con Juan Azcue, actual director de Estrategia y Desarrollo de la compañía, como favorito para ser su sustituto.

Abasolo, que lleva más de 26 años trabajando en Telefónica, dejará previsiblemente en los próximos días el cargo que ocupa desde 2017. Su salida se producirá poco después de la presentación del nuevo plan estratégico impulsado por Murtra tras su llegada a la presidencia de la compañía a principios de año.

El relevo de Abasolo se abordará en una reunión de la comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno que se celebrará este martes, según ha adelantado El Economista y ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia, y deberá ser confirmado por el consejo de administración. Telefónica ha rehusado a hacer comentarios sobre esta información.

En dicha comisión también se estudiará previsiblemente el nombramiento de Juan Azcue como nuevo director de Finanzas y Control. Murtra vuelva así a confiar en un hombre de la casa para ocupar el puesto de número 3 dentro del grupo español de telecomunicaciones, ya que el directivo lleva en Telefónica más de 20 años.

Este cambio supondrá también el nombramiento de un nuevo director de Estrategia y Desarrollo, cargo que Azcue asumió el pasado mes de enero. El favorito para ocupar esta vacante es José Arias, a quien Murtra fichó el pasado mes de abril como director de Operaciones Globales.

Laura Abasolo, directora de Finanzas y Control de Telefónica, en la presentación del plan estratégico el 4 de noviembre de 2025. Telefónica

Estos cambios se suman a otros que ya ha realizado el presidente de Telefónica desde que asumiera el cargo el pasado enero. Destaca especialmente el nombramiento en marzo de Emilio Gayo, hasta entonces máximo responsable de la filial española, como consejero delegado en sustitución de Ángel Vilá.

Se producen además después que el pasado 4 de noviembre la operadora presentara su plan estratégico Transform & Grow, en cuya elaboración ha estado implicada Abasolo durante los últimos meses. Un programa con el que Telefónica aspira a ser más grande y más relevante y que incluye algunas decisiones "difíciles", como el recorte del dividendo.

Directivos

Abasolo se incorporó al grupo Telefónica en 1999 como directora de Control de su antigua filial Terra Networks, siendo promocionada a vicepresidente senior y miembro de su comité ejecutivo en el año 2003. Previamente, había trabajado en Goldman Sachs International en Londres, en la división de Banca de Inversión.

Se unió al equipo de Telefónica S.A. en 2005 como subdirectora general de Control de Gestión y en diciembre de 2007 es nombrada directora de Planificación, Presupuestos y Control. En marzo 2014 entró a formar parte del Comité Ejecutivo de la matriz del grupo.

En 2016, amplió sus responsabilidades dentro del área de Finanzas, al asumir el área de Consolidación, Fiscal y Políticas Contables, mientras que en julio de 2017 fue nombrada directora de Finanzas y Control para el Grupo Telefónica, cargo que abandonará próximamente.

En estos años ha ido sumando nuevas funciones, como la de directora del área de Compras y Cadena de Suministro desde noviembre de 2019 y de Desarrollo Corporativo entre febrero de 2020 y septiembre de 2021. También fue responsable del negocio en Hispanoamérica desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2025.

Por su parte, Azcue inició su carrera en la oficina de Madrid de KPMG en 1999 y en 2004 ingresó en el equipo de Fusiones y Adquisiciones de Telefónica, donde participó en la ejecución de transacciones históricas como la compra de la operadora británica O2 en 2005, la privatización de Cesky Telecom en República Checa o la adquisición del 50% de Vivo en Brasil.

En 2019 asumió la dirección de dicha área, y desde entonces ha liderado la ejecución de transacciones estratégicas como la fusión de O2 con Virgin Media en Reino Unido o la venta del negocio de torres de Telxius. En enero 2025 pasó a formar parte del comité ejecutivo del grupo Telefónica como responsable de la unidad de Estrategia y Desarrollo.

En el caso de Arias, antes de su incorporación a Telefónica en abril trabajó en firmas como Spencer Stuart, Boston Consulting Group, Booz & Company u Oliver Wyman. En todas ellas desempeñó puestos vinculados al sector TMT (Telecomunicaciones, Medios y Tecnología).