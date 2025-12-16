El Gobierno autoriza la compra de Hispasat por Indra, que se cerrará antes de que acabe 2025

La compra ha contado con el visto bueno de todos los organismos regulatorios nacionales e internacionales y el apoyo casi unánime de los accionistas de Indra.

La operación refuerza la división de Espacio de Indra, que busca alcanzar una facturación de 1.000 millones de euros en 2030.

Indra, a través de su filial Indra Space, adquirirá el 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros y tomará el control indirecto de Hisdesat.

El Gobierno ha autorizado la compra de Hispasat e Hisdesat por parte de Indra, permitiendo así completar la adquisición antes de que finalice 2025.

El Gobierno ha autorizado este martes la compra de Hispasat e Hisdesat por parte de Indra. La compañía logra así la única autorización que quedaba pendiente para poder completar la adquisición de la empresa satelital a Redeia, algo que está previsto que ocurra antes de que acabe el año 2025.

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes 16 de diciembre, ha autorizado a la compañía presidida por Ángel Escribano, a través de su filial Indra Space, a adquirir la totalidad de las acciones de las que Redeia es titular en la sociedad Hispasat.

La propuesta ha sido elevada al Consejo por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública tras haber sido analizada por la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX) y consultados distintos ministerios, incluido el de Defensa, dada la relevancia estratégica de ambas compañías.

El visto bueno del Gobierno, que posee además alrededor de un 28% del capital de Indra, era algo que se daba por descontado, dado que la operación no presenta ningún riesgo para la protección de los intereses estratégicos de España o para la seguridad nacional del país.

Inicialmente, se esperaba que la autorización se produjera en el Consejo de Ministros del pasado 9 de diciembre. Sin embargo, y teniendo en cuenta que sólo quedan 15 días para cerrar el año, el asunto se ha abordado finalmente en el que ha tenido lugar este martes, como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia.

Hisdesat

En esta línea, las referencias del Consejo de Ministros también recogen la autorización a Indra Espacio para que adquiera un 0,1% de las acciones que Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe) posee de Hisdesat. Algo que permitirá a la primera hacerse con el control indirecto de esta sociedad.

Una de las condiciones que puso Indra cuando llegó a un acuerdo con Redeia fue precisamente poder consolidar Hisdesat en sus cuentas. La empresa de tecnología y defensa ya tenía un 7% del operador satelital especializado en defensa, mientras que Hispasat era titular de otro 43%.

En el segundo trimestre del año, la compañía presidida por Ángel Escribano alcanzó un acuerdo con el resto de accionistas de Hisdesat (Airbus, Sener e Isdefe, una empresa pública del Ministerio de Defensa) para tomar una posición de control.

En concreto, fue Isdefe, que tenía hasta entonces el 30% de Hisdesat, la que cedió a Indra un pequeño paquete de acciones equivalente al 0,1% del capital que le permitirá alcanzar una participación del 50,1%. Un cambio que cuenta con el visto bueno de los otros dos accionistas.

Cierre de la operación

Los planes de Indra han sido en todo momento tomar el control de Hispasat antes de que acabe 2025 y así lo reiteraron después que la transacción lograra el apoyo de sus accionistas en la junta extraordinaria celebrada el pasado 30 de noviembre.

Según las fuentes consultadas por este periódico, tras casi un año de trabajo, las dos empresas lo tienen todo prácticamente listo para, una vez que han recibido luz verde del Gobierno, proceder al cierre definitivo de la operación en cuestión de días.

La compañía de defensa y tecnología anunció el pasado 31 de enero que había suscrito un acuerdo con Redeia Corporación para la adquisición del 89,68% que posee del capital social del Hispasat por un importe de 725 millones de euros.

La incorporación del operador satelital permitirá a Indra reforzar el negocio de su división de Espacio, creada en el verano de 2024, y de la que ya forma parte otra de sus últimas adquisiciones: Deimos. Su objetivo es que la filial facture alrededor de 1.000 millones de euros en 2030.

Autorizaciones

En estos meses, las partes interesadas han estado trabajando duramente para obtener todos los permisos necesarios. Un proceso que no ha sido sencillo, dado que Hispasat opera en 17 países y cada uno de ellos tiene sus propias leyes y órganos de regulación y competencia.

De hecho, no en todos los mercados internacionales la operación debía recibir el visto bueno de las autoridades. En los que sí, como era el caso de Brasil, Colombia o Portugal, entre otros, el equipo de trabajo creado para este fin por las empresas logró completar con éxito todos los trámites antes del final de verano.

En España, Indra logró la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado 13 de noviembre. La institución presidida por Cani Fernández aprobó la transacción en primera fase y sin la imposición de ningún compromiso.

El 30 de noviembre fue el turno de los accionistas de Indra, que apoyaron la compra de Hispasat e Hisdesat en una junta extraordinaria con el apoyo de un 99,98% de los participantes.