Digi transforma su filial en España en una sociedad anónima para poder arrancar su salida a bolsa

La operación podría incluir la emisión de nuevas acciones y la venta de títulos existentes, dependiendo de las condiciones del mercado.

El grupo rumano estudia una oferta pública inicial (OPI) para vender una participación minoritaria de Digi Spain, sin perder el control de la filial.

La compañía busca mayor flexibilidad y autonomía para su negocio en España y acceso a nueva financiación para impulsar su crecimiento.

Digi ha transformado su filial española en una sociedad anónima, requisito clave para su futura salida a bolsa.

Digi sigue dando pasos en su hoja de ruta para sacar a bolsa una participación minoritaria de su filial en España. El grupo rumano de telecomunicaciones ha completado esta semana uno de los requisitos necesarios para poder arrancar este proceso: convertir Digi Spain en una sociedad anónima.

La compañía confirmó el pasado mes de noviembre su intención de colocar en los mercados una parte de su negocio en nuestro país, con el objetivo de dotarlo de una mayor flexibilidad y autonomía. Como empresa cotizada, Digi tendrá acceso a nueva financiación para impulsar sus planes de crecimiento en España.

La compañía lleva un tiempo trabajando en el debut en los mercados de sus actividades en España, previsto para 2026. De hecho, a mediados de octubre llevó a cabo una reestructuración de su financiación con el fin de separar la estructura de deuda de Digi Spain y sus filiales españolas de la del conjunto del grupo.

A este hito se sumó el acuerdo aprobado este lunes 15 de diciembre por el socio único de Digi Spain para modificar su estructura societaria, ya que ha pasado de ser una sociedad limitada (SL) a convertirse en una sociedad anónima (SA), tal y como recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

La compañía ya adelantó el pasado mes de noviembre en un documento remitido a la Bolsa de Bucarest que era necesario llevar a cabo esta transformación antes de abordar una salida a bolsa de su filial española.

De forma paralela, Digi también ha comunicado al Borme la aprobación del correspondiente balance de transformación cerrado a 30 de junio de 2025, así como del texto de los nuevos estatutos sociales adaptados a su nueva forma y denominación social.

También se ha dado luz verde a la conversión de las participaciones en acciones y la adjudicación de una acción por cada participación social al socio único, además de la ratificación del órgano de administración, entre otros aspectos.

Salida a bolsa

Digi confirmó el pasado 19 de noviembre, coincidiendo con la publicación de sus resultados de los nueve primeros meses, que estaba analizando la posibilidad de sacar a bolsa una parte de su filial en España, pero manteniendo en todo momento el control de su negocio en nuestro país.

"De acuerdo con su estrategia de continuar mejorando la estructura de capital y la posición de financiación a largo plazo de sus filiales, el grupo está explorando actualmente una oferta pública inicial (OPI) para una participación minoritaria en Digi España", señaló.

A este respecto, indicó que ya había nombrado a varios asesores para esta operación, que podría implicar la venta de acciones existentes y la emisión de nuevos títulos para apoyar los planes de inversión o gasto de capital (capex) en el mercado español. Además, añadió que está previsto que estas acciones coticen en las bolsas españolas.

No obstante, también remarcó que la decisión del grupo rumano de continuar con dicha transacción, incluidos sus términos y el momento de ejecución, dependerá de las condiciones del mercado y de otras consideraciones relevantes.

Asimismo, volvió a insistir en que "no contempla actualmente ninguna operación que implique la pérdida de control sobre cualquiera de sus principales filiales", incluida Digi España, y en que sigue centrado en iniciativas que aumenten la creación de valor a largo plazo en toda la compañía.