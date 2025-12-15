Telefónica rebaja a 4.873 el número mínimo de salidas en el ERE, pero los sindicatos piden a la empresa un "último esfuerzo"

Los sindicatos valoran los avances pero piden a Telefónica un esfuerzo adicional para asegurar las mejores condiciones para la plantilla y elevar la creación de empleo al 10%.

Entre las mejoras ofrecidas, destaca una renta lineal voluntaria para mayores de 61 años y la extensión de la póliza de salud durante el periodo del CESS.

La empresa fija un suelo mínimo de 4.000 salidas sin despidos forzosos y mantiene el máximo en 5.913 personas afectadas.

Telefónica ha reducido a 4.873 el número mínimo de salidas en el ERE para sus siete filiales, tras rebajar otras 600 respecto a la anterior propuesta.

Telefónica ha rebajado en otras 600 personas el número de salidas mínimas en el expediente de regulación de empleo (ERE) iniciado en las empresas englobadas en el convenio de empresas vinculadas (CEV). Una propuesta que reduciría la afectación total del despido colectivo en las siete filiales a 4.873 trabajadores.

La dirección de la empresa ha vuelto a mejorar su propuesta en la sexta reunión de negociación del ERE en Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. Una cita en la que se han producido de nuevo avances, aunque los sindicatos han reclamado “un último esfuerzo” para alcanzar un acuerdo.

En concreto, la empresa ha decidido establecer un suelo mínimo de 4.000 salidas, frente a las 4.600 de la oferta realizada a los representantes de los trabajadores, a partir del cual no se harán despidos forzosos. El máximo de salidas se mantiene sin cambios en las 5.040.

Si se suman estas 4.000 salidas a las 873 propuestas para las otras cuatro filiales incluidas el despido colectivo, el número mínimo de afectados por el ERE se sitúa en estos momentos en 4.873, mientras que el máximo se mantiene en 5.913 personas.

Hay que recordar que la pasada semana la empresa ya propuso rebajar otro 5% las salidas en sus filiales Telefónica SA, Global Solutions e Innovación Digital, que se suma a la reducción del 10% ofrecida en anteriores reuniones. Por su parte, las bajas en Movistar+ se han fijado de momento en 235 personas.

Otros aspectos positivos de la propuesta empresarial, según algunos sindicatos, es la aceptación de una renta lineal voluntaria de 61 a 65 años para aquellas personas que deban extender su Convenio Especial con la Seguridad Social (CESS) más allá de los 63 años.

En concreto, se pasa del binomio de 68% de 55 a 62 y 38% de los 63 a los 65 a una renta del 50% de los 61 a los 65. También se extiende la póliza de salud durante todo el periodo del CESS, si bien los sindicatos insisten en que esta cobertura debe mantenerse para todas las personas hasta el acceso efectivo a la jubilación.

Áreas críticas

Otro de los avances es que mandos y personas vetadas no computarán dentro del 35% de las áreas críticas, permitiendo su salida sin afectar al cálculo. No obstante, UGT y CCOO reclaman que se sigan aceptando solicitudes voluntarias por encima de ese 35% durante toda la vigencia del ERE.

En cuanto a las ventanas de salida, la empresa plantea como opción preferente marzo de 2026, con salidas adicionales a lo largo de 2026 y 2027 y, de manera excepcional, en 2028.

Por otro lado, la empresa mantiene su compromiso de creación de empleo en el 7%, mientras que los sindicatos insisten en elevar este porcentaje como mínimo al 10%.

Los tres sindicatos con representación (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) valoran positivamente los avances en la negociación, pero reclaman a la dirección de Telefónica un esfuerzo adicional para garantizar “un proceso justo y con las mejores condiciones para toda la plantilla”.