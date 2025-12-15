La Roomba entra en quiebra: su fabricante transferirá su negocio a dos empresas chinas y dejará de cotizar en bolsa

Las claves nuevo Generado con IA El fabricante de los robots aspiradores Roomba, iRobot, se ha declarado en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU. iRobot transferirá su negocio a dos empresas chinas: Shenzhen Picea Robotics Co. y Santrum Hong Kong Co., y dejará de cotizar en bolsa. La compañía seguirá operando sin interrupciones para sus clientes, según su director ejecutivo Gary Cohen.

El fabricante de los robots aspiradores Roomba, iRobot, se ha declarado en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, y ha anunciado que transferirá su negocio a dos empresas chinas y que dejará de cotizar en bolsa.

La compañía, con sede en Massachusetts, ha destacado que ha llegado a un acuerdo de reestructuración por el cual iRobot será adquirida por su principal prestamista y fabricante, Shenzhen Picea Robotics Co. y Santrum Hong Kong Co.

"El anuncio de hoy marca un hito fundamental para asegurar el futuro a largo plazo de iRobot", ha declarado en un comunicado Gary Cohen, director ejecutivo de iRobot.

Según Cohen, la transacción fortalecerá su posición financiera y "garantizará la continuidad para sus consumidores, clientes y socios".

Según los términos del acuerdo de bancarrota, iRobot continuará operando sin que se prevean interrupciones para sus clientes.