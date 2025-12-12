Orange cierra con Providence, KKR y Cinven un acuerdo vinculante para comprar su 50% de Masorange por 4.250 M

Los compromisos de inversión adquiridos por Orange y MásMóvil con el Gobierno español se mantienen intactos pese al cambio en el accionariado.

El cierre de la compra está previsto para la primera mitad de 2026, sujeto a la aprobación de autoridades regulatorias europeas y españolas.

La operación permitirá a Orange tomar el control total de Masorange, reforzando su posición en el mercado español y acelerando su plan estratégico Lead the Future.

Orange compra el 50% de Masorange a los fondos KKR, Cinven y Providence por 4.250 millones de euros en efectivo.

Orange y los fondos KKR, Cinven y Providence han firmado este viernes el acuerdo vinculante según el cual el grupo francés comprará el 50% de Masorange que está en manos de los antiguos dueños de MásMóvil por 4.250 millones de euros en efectivo.

La operadora francesa de telecomunicaciones ha informado en un comunicado de este nuevo paso en el plan para hacerse con el control total de Masorange después de que el pasado 31 de octubre se anunciara un acuerdo no vinculante entre los dos socios de la joint venture.

Orange reitera que esta operación acelerará su plan estratégico Lead the Future y "reforzará aún más la posición de Orange en España", su segundo mayor mercado en Europa.

"Con la propiedad total, Orange confirma su compromiso industrial a largo plazo en España y su confianza en Masorange y su equipo directivo para generar valor para todas las partes interesadas", recalca de nuevo.

La compañía estima que el cierre de la operación tendrá lugar en la primera mitad de 2026, una vez sea aprobada por las autoridades regulatorias y presentada a los representantes de los trabajadores.

Entre las autorizaciones que tendrá que obtener Orange para comprar ese 50% se encuentran la de las autoridades de competencia de la Comisión Europea y la del Consejo de Ministros, en cumplimiento de la regulación de inversiones extranjeras en España.

Fuentes conocedoras indicaron ya en octubre que los compromisos de inversión que se adquirieron con el Gobierno con motivo de la fusión de Orange y MásMóvil hace 18 meses se mantienen intactos y se van a cumplir, pese a este cambio en el accionariado.

Accionariado

El grupo Orange y los fondos propietarios de MásMóvil, englobados en la firma Lorca, alcanzaron en marzo de 2022 un acuerdo para fusionar sus actividades en España, creando así la mayor operadora de telecomunicaciones del país por número de clientes.

Dos años después, y tras unas duras negociaciones con Bruselas, a finales de marzo de 2024 se constituyó la joint venture, participada a partes iguales por Orange y los fondos, y nació Masorange.

El acuerdo de fusión firmado a finales de marzo de 2024 por la compañía francesa y los fondos incluía la posibilidad de una salida a bolsa de la joint venture una vez concluyera el periodo de bloqueo de dos años pactado por las empresas. Es decir, que la salida a bolsa no podía tener lugar antes de abril de 2026.

No obstante, dicho acuerdo también permitía al grupo francés hacerse con el control de Masorange en el caso de que los fondos de Cinven, KKR y Providence decidieran salir del capital de Masorange y arrancar el proceso para saltar a los mercados, como ha ocurrido finalmente.