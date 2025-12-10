Indra dictamina que la compra de Escribano es "coherente" con su estrategia tras el aval de los independientes a la operación

Indra aclara que el acuerdo no implica la aprobación definitiva ni determina aún los términos económicos de la posible fusión.

El análisis de la operación incluyó informes de la dirección, una comisión ad hoc de independientes y asesores como Renaissance Strategic Advisors y Oliver Wyman.

La decisión fue tomada por unanimidad tras el aval de los consejeros independientes y asesores externos, sin participación de los consejeros en conflicto de interés.

El consejo de administración de Indra ha considerado "coherente" la compra de Escribano Mechanical & Engineering con la estrategia del grupo.

La compra de Escribano Mechanical & Engineering (Grupo EM&E) por parte de Indra sigue adelante. El consejo de administración ha dictaminado este miércoles "por unanimidad" que la operación es "coherente" con la estrategia del grupo tras lograr el aval de los consejeros independientes y los asesores externos.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Indra explica que esta decisión se ha adoptado en una reunión del máximo órgano de gobierno de la compañía, a la que no han asistido los consejeros afectados por conflicto de interés, los hermanos Ángel y Javier Escribano.

El consejo ha avalado la operación después de los informes elaborados por el equipo directivo, la Comisión Ad Hoc formada por varios consejeros independientes y los asesores independientes contratados (Renaissance Strategic Advisors y Oliver Wyman) relativos al encaje estratégico de una potencial operación entre Indra Group y Grupo EM&E.

No obstante, Indra incide en que el acuerdo adoptado este miércoles "no supone ni anticipa la aprobación de ninguna operación". Tampoco condiciona ninguna clase de fórmula que se pudiese llegar a adoptar ni ninguno de sus términos económicos, "que aún no han sido valorados por el consejo de administración".

A este respecto, agrega que tras esta decisión, la compañía y sus respectivos equipos y órganos sociales continuarán con el análisis del resto de aspectos relevantes de la potencial fusión de las dos empresas.

