IBM, en negociaciones "avanzadas" para comprar Confluent por más de 9.400 millones de euros

IBM busca mejorar el rendimiento de su software tras experimentar un crecimiento más lento en su negocio principal de nube.

Confluent es una plataforma de streaming de datos en tiempo real que facilita a las empresas la gestión y análisis instantáneo de grandes volúmenes de datos.

La compra de Confluent permitiría a IBM fortalecer su presencia en el sector de servicios en la nube, donde la demanda sigue creciendo.

IBM está en negociaciones avanzadas para adquirir la plataforma de datos Confluent por unos 9.400 millones de euros.

La compañía tecnológica estadounidense IBM se encuentra en negociaciones "avanzadas" para adquirir la plataforma de datos Confluent por cerca de 11.000 millones de dólares (unos 9.431 millones de euros), según ha publicado The Wall Street Journal citando fuentes conocedoras de las negociaciones.

Con la compra de Confluent, IBM pretende crecer en la nube, para la que cada vez existe una mayor demanda de servicios, según afirma el periódico, que señala que la operación podría anunciarse hoy mismo.

Confluent es una plataforma de streaming de datos en tiempo real, que permite a las empresas conectar, procesar y mover grandes volúmenes de datos para construir aplicaciones y sistemas inteligentes y contribuir a la toma de decisiones en tiempo real.

En octubre, Reuters informó que Confluent está considerando una posible venta y ha recurrido a un banco de inversión para gestionar el proceso después de despertar el interés de posibles compradores.

Confluent tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 8.090 millones de dólares, según datos compilados por LSEG, mientras que IBM, con sede en Nueva York, está valorada en aproximadamente 287.840 millones de dólares.

Los inversores se mostraron cautelosos después de que IBM informara en octubre un crecimiento más lento de su negocio principal de software en la nube, lo que generó inquietud sobre la capacidad de la compañía para mantener el impulso.

Los analistas afirmaron que IBM necesitará un mayor rendimiento del software para mantener el crecimiento general.