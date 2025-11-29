Las tensiones geopolíticas se cuelan entre los grandes riesgos para las telecos y les abocan a nuevas estrategias, según EY

La escasez de talento especializado en ciberseguridad e inteligencia artificial es una de las principales barreras para la transformación del sector, a pesar de la creciente demanda de estos perfiles.

España destaca en Europa por su alta tasa de adopción de fibra óptica (FTTH), lo que supone nuevos retos para los operadores en términos de calidad de servicio, transparencia y protección del usuario.

Las telecos deben adaptarse a un panorama de riesgos marcado por la volatilidad, la aceleración de cambios tecnológicos y la interconexión de amenazas, lo que exige nuevas estrategias y una cultura organizativa más fuerte.

El informe de EY identifica el entorno geopolítico como uno de los principales riesgos para las empresas de telecomunicaciones de cara a 2026, junto a desafíos de privacidad, seguridad y confianza.

El entorno geopolítico y las tensiones que se han generado en todo el mundo durante los últimos tiempos han emergido como uno de los principales riesgos a los que se enfrentarán las empresas de telecomunicaciones en 2026. Así lo indica un informe de EY, que señala, no obstante, que estos cambios también pueden ser fuente de nuevas oportunidades.

El riesgo derivado de la situación geopolítica, sumado a otros más habituales como los relacionados con la privacidad, la seguridad y la confianza; la transformación tecnológica o la gestión del talento, crea un escenario en el que las operadoras deben adoptar nuevas estrategias y fortalecer su cultura organizativa.

Estos son las principales conclusiones de la nueva edición del informe EY Top 10 Risks for Telecommunications in 2026, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia y que analiza cómo los riesgos del sector se están redefiniendo en torno a cuatro rasgos clave: no lineales, acelerados, volátiles e interconectados (NAVI).

El estudio, que ha sido elaborado por la firma entre más de 150 directivos de compañías del sector en Europa, América y Asia-Pacífico, vuelve a considerar un año más como el principal riesgo para las telecos el “subestimar los imperativos cambiantes en materia de privacidad, seguridad y confianza”, lo que refleja la urgencia constante de estos desafíos.

Sin embargo, señala que esta vez se han producido cambios relevantes en el ranking, con la entrada de dos nuevos riesgos en el top 10: una adaptación insuficiente al entorno geopolítico en evolución y la falta de respuesta eficaz a las necesidades cambiantes de los clientes.

Entorno geopolítico

Según el informe, las presiones externas a las que se enfrentan las telecos se ven intensificadas por el actual entorno geopolítico, que constituye "un motivo claro de preocupación". Así, incide en que el sector no es inmune al actual entorno “incierto” y debe estar preparado y dispuesto a responder a su impacto en la oferta de servicios, las operaciones y las cadenas de suministro.

En el último EY CEO Outlook Study, el 22% de los líderes del sector encuestados señalan las tensiones geopolíticas como una amenaza para el crecimiento en 2025, junto con los desarrollos relacionados en políticas comerciales y fiscales (13%) y la incertidumbre macroeconómica más amplia (18%).

Sin embargo, la firma añade que no todo tiene por qué ser negativo en el escenario actual. “Un contexto de tensiones geopolíticas aumenta los factores de incertidumbre externos a los que se enfrentan las telecos, pero las estrategias de soberanía tecnológica nacional también apuntan a oportunidades”.

En particular, considera que las agendas nacionales ofrecen un potencial positivo, al abrir la posibilidad de que estas compañías asuman un papel más explícito como campeones de la infraestructura, impulsando el desarrollo de los sectores tecnológicos nacionales tras los cambios que favorecen la creación de servicios soberanos de nube e infraestructuras de IA.

Un panorama de riesgos

Respecto al riesgo derivado de las necesidades cambiantes de los clientes, EY indica que esto está especialmente relacionado con la protección de datos y la confianza en la inteligencia artificial. Así, remarca que los ciudadanos están cada vez más preocupados por cuestiones que van desde sufrir abusos económicos hasta el robo o uso indebido de sus datos.

El estudio remarca también el aumento de la presión por modernizar las redes y los sistemas heredados, acelerar el apagado de infraestructuras 2G y 3G y avanzar hacia nuevos modelos operativos basados en la eficiencia, la colaboración y la sostenibilidad.

Asimismo, destaca que el 59% de las telecos no cuenta aún con una metodología sólida para mitigar los riesgos asociados a la IA (frente al 66% en el conjunto de sectores), al tiempo que la escasez de talento en ciberseguridad e inteligencia artificial se mantiene como una de las principales barreras para la transformación.

Precisamente, la gestión del talento y las competencias es otro de los principales riesgos identificados por el informe. “La necesidad de incorporar nuevas capacidades se ve impulsada por la automatización de funciones, el desarrollo interno de plataformas y la integración de soluciones de múltiples proveedores”, subraya.

La mayor demanda se concentra en ciberseguridad (67%), IA y aprendizaje automático (65%), infraestructura de TI (63%) y ciencia de datos (60%). Sin embargo, avisa de que estos perfiles son difíciles de cubrir debido a la escasez de profesionales cualificados, la competencia por el talento y la brecha salarial frente a otros sectores como el tecnológico o el financiero.

“El sector de las telecomunicaciones se encuentra de nuevo en un punto de inflexión. A medida que la tecnología, la geopolítica y las expectativas de los consumidores evolucionan a un ritmo sin precedentes, también lo hace el entorno de riesgos que rodea a los operadores con nuevos desafíos y también oportunidades emergentes”, resume.

Respuesta

Precisamente, el informe señala que las telecos deben permanecer atentas "al lado positivo de muchos riesgos" y en las oportunidades que ofrecen para desbloquear nuevas fuentes de valor si se actúa correctamente, en particular en torno a la tecnología y el talento.

Ante este mundo de riesgos "NAVI", el informe de EY señala que las empresas de telecomunicaciones deberán replantear sus hojas de ruta de sus riesgos, fortalecer la cultura organizativa y adoptar una gestión integral del riesgo como motor de valor y crecimiento a largo plazo.

Para Victoria Fraguas, socia responsable del sector Tecnología, Media, Entretenimiento y Telecomunicaciones en EY España, las compañías de telecomunicaciones que alineen estrategia y gestión de riesgos "estarán mejor posicionadas para convertir la incertidumbre en crecimiento sostenible". "El riesgo ya no debe verse solo como una amenaza, sino como una fuente de información para decidir, innovar y anticipar", resalta.