Los accionistas de Indra respaldan la compra de Hispasat y la renovación del consejo de administración

La renuncia de Mónica Helena Espinosa como consejera, por incompatibilidad con Endesa, reduce temporalmente el número de consejeros independientes, por lo que Indra iniciará un nuevo proceso de selección para cubrir la vacante.

La operación cuenta con las autorizaciones regulatorias internacionales y está pendiente del visto bueno del Consejo de Ministros, dada la importancia estratégica de la compañía.

La adquisición de Hispasat refuerza la división de Espacio de Indra, que busca alcanzar una facturación de 1.000 millones de euros en 2030 y posicionarse como referente europeo en comunicaciones y observación satelital.

Los accionistas de Indra han aprobado la compra del 89,68% de Hispasat por 725 millones de euros y la renovación parcial del consejo de administración, incorporando dos nuevas consejeras independientes.

Los accionistas de Indra han apoyado este viernes en una junta extraordinaria la compra del 89,68% del capital social de Hispasat por 725 millones de euros, así como la renovación del consejo de administración, que incluye la reelección de cuatro de sus miembros y la incorporación de dos nuevas consejeras independientes.

Con el visto bueno de sus accionistas, Indra completa uno de los trámites pendientes para poder cerrar la compra de la empresa de satélites que hasta ahora era propiedad de Redeia, lo que está previsto que ocurra antes de que acabe 2025. Una operación que fue anunciada el pasado mes de febrero y que incluye también su participación en Hisdesat.

Tras haber conseguido hace unos días luz verde de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y todos los permisos internacionales, la compañía espera tener en breve la autorización del Consejo de Ministros, previo informe del Ministerio de Defensa dado el carácter estratégico de la compañía.

La incorporación del operador satelital permitirá a Indra reforzar el negocio de su división de Espacio, creada en el verano de 2024, y de la que ya forma parte otra de sus últimas adquisiciones: Deimos. Su objetivo es que la filial facture alrededor de 1.000 millones de euros en 2030.

Durante su discurso en la junta, Ángel Escribano, presidente de Indra, ha destacado que la compra de Hispasat e Hisdesat va a convertir a Indra en "uno de los referentes europeos en el sector espacial" y le va a permitir aumentar su presencia en los mercados internacionales. "Los grandes proyectos precisan de grandes alianzas y creemos que esta es una de ellas", ha afirmado.

En este sentido, ha incidido en que Hispasat aportará a Indra "avances estratégicos fundamentales", ya que reforzará su capacidad "industrial y tecnológica" en el sector espacio. De hecho, ha asegurado que va a situar a Indra en el "reducido grupo de compañías europeas con capacidades end to end en comunicaciones satelitales y observación".

Por su parte, José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra, ha añadido que la compra de Hispasat e Hisdesat va a suponer "la piedra angular de la creación" de Indra Space y "un avance decisivo" en el posicionamiento del grupo español en los sectores de defensa y aeroespacial

En esa línea, ha argumentado que las comunicaciones seguras y la vigilancia son "esenciales para garantizar la soberanía nacional y la protección de los datos privados", a lo que se suma que el espacio se está consolidando como "un dominio estratégico" de carácter militar y con una "creciente dualidad civil y militar y aplicaciones de carácter multidominio".

De los Mozos también ha subrayado que la compra de Hispasat supone para la compañía la posibilidad de beneficiarse de un "incremento sostenido de la inversión privada, con previsión de crecimiento a largo plazo", en este sector.

Consejo de administración

Por otro lado, los accionistas de Indra también han aprobado en esta junta extraordinaria la propuesta de renovación de varios cargos del consejo de administración tras el vencimiento del mandato de varios consejeros a finales de octubre.

En concreto, han apoyado la reelección de Belén Amatriain, Virginia Arce y Bernardo Villazán, todos ellos con carácter de independientes. También a la de Juan Moscoso del Prado como consejero dominical en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Asimismo, tras la salida de las consejeras independientes Coloma Armero y Olga San Jacinto del máximo órgano de gobierno de Indra, los accionistas de Indra han votado a favor de que Aránzazu Díaz-Lladó y Mónica Helena Espinosa cubran sus vacantes.

No obstante, como ya informó la compañía a principios de esta semana y se ha recordado al inicio de la junta, Espinosa ha renunciado a entrar en el máximo órgano de gobierno de Indra después de que Endesa se lo impidiera.

"Endesa ha rechazado mi solicitud de incorporación al consejo de Indra dado que esta es proveedor de Endesa, dato que yo desconocía", ha explicado Espinosa, quien ha aclarado que la empresa eléctrica le respondió este mismo miércoles "a pesar de haber enviado la solicitud cuando se inició el proceso" y tener la "obligación" de haber contestado "en cinco días".

A la elección de los nuevos consejeros se ha sumado a la ratificación del nombramiento de Teresa Busto como consejera a finales de septiembre. Fue elegida por el procedimiento de cooptación para cubrir la vacante generada en este órgano con la dimisión "por motivos personales" presentada el 9 de julio de 2025 por la hasta entonces consejera Ángeles Santamaría Martín.

Futuros cambios

Debido a la "circunstancia sobrevenida" que ha supuesto la renuncia de Espinosa, Indra señala que la composición del Consejo queda integrada por quince miembros, "reduciéndose el porcentaje de consejeros independientes a un 46,66% y la presencia de mujeres a un 33,33%".

La compañía remarca que esta composición "difiere de la propuesta" que había hecho el consejo y, por ello, indica que, tras la celebración de la junta, pondrá en marcha las "actuaciones necesarias" para iniciar el proceso de selección de una nueva consejera independiente, "que será liderado por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, con el asesoramiento de una consultora especializada".

Un compromiso que ha ratificado por Escribano, quien ha remarcado que el máximo órgano de gobierno de Indra es "un consejo con una mirada al futuro, vertebrado y con el objetivo claro" de lograr que Indra desempeñe un "papel destacado" en las iniciativas adoptadas por la Comisión Europea y el Gobierno de España en materia de defensa.

"Indra es una empresa que suma capacidad, talento, equipo y visión, capaz de impulsar las transformaciones que precisa desde la exigencia, la colaboración y el compromiso y el esfuerzo. Gracias por creer, por acompañar y por impulsar un equipo para este proyecto", ha concluido.