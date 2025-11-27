Bruselas concede 15 millones a cinco proyectos españoles para mejorar la conexión de fibra con Francia, Portugal e Italia

Estas inversiones forman parte del programa CEF Digital, que busca acelerar el despliegue de infraestructuras digitales avanzadas y seguras en la Unión Europea.

El proyecto de Asteo Red Neutra recibirá la mayor subvención, con 6,5 millones de euros para potenciar la red de larga distancia en zonas rurales y conectar Madrid con Portugal.

Asteo Red Neutra, Lyntia, Vento Rede y Valencia Digital Port Connect (VDPC) son las empresas responsables de las iniciativas, que incluyen nuevas rutas de transmisión y un cable submarino entre Sagunto y Génova.

La Comisión Europea invertirá más de 15 millones de euros en cinco proyectos españoles para mejorar la conexión de fibra óptica con Francia, Portugal e Italia.

La Comisión Europea (CE) invertirá más de 15 millones de euros en cinco proyectos desarrollados por las empresas españolas Asteo Red Neutra, Lyntia, Vento Rede y Valencia Digital Port Connect (VDPC) para impulsar la conectividad de fibra óptica tanto dentro de España como con Portugal, Francia e Italia.

Estas cinco iniciativas forman parte de la cuarta convocatoria del programa Connecting Europe Facility (CEF) Digital, con el que Bruselas busca acelerar el despliegue de infraestructura de vanguardia en el conjunto de la Unión Europea (UE), clave para aprovechar los beneficios de la revolución digital.

De los trabajos desarrollados por empresas españolas, el que mayor subvención recibirá es el planteado por Asteo Red Neutra. El operador mayorista de fibra hasta el hogar (FTTH) contará con 6,5 millones de euros más para financiar su proyecto Venus.

Fuentes de la compañía detallan a EL ESPAÑOL-Invertia que la financiación obtenida tiene como objetivo potenciar la red de transmisión de larga distancia (backbone) diseñada a través de zonas rurales y facilitar el desarrollo de dos nuevas rutas de transmisión de larga distancia alternativas a las existentes.

Dichas rutas están equipadas con "tecnología de vanguardia" que conectará Madrid y Portugal para garantizar las capacidades necesarias de conectividad entre estas dos zonas estratégicas para Europa.

La compañía incide en que la península ibérica tiene una "posición geoestratégica clave" al concentrar puntos de llegada de importantes cables submarinos, como es por ejemplo Lisboa, y albergar uno de los principales hubs de computación de Europa: la Comunidad de Madrid.

"Estamos orgullosos de que nuestro proyecto haya sido considerado y seleccionado por CEF Digital, pues creemos que refuerza nuestro propósito de contribuir a la mayor y mejor conectividad de nuestro país y, especialmente, de las zonas rurales a la vez que se facilitan y refuerzan estas nuevas autopistas digitales para la transmisión y gestión de los datos", remarca Pedro Abad, consejero delegado de Asteo Red Neutra.

Lyntia

Por su parte, otro operador neutro de fibra óptica español, en este caso Lyntia, ha conseguido financiación de la Comisión Europea para dos de sus proyectos, que tienen como objetivo mejorar la conexión de fibra óptica entre España y sus dos países vecinos: Francia y Portugal.

En concreto, Lyntia ha obtenido una ayuda por valor de 1.678.035 euros para impulsar un corredor de fibra óptica entre nuestro país y Portugal. Para acelerar el que tiene como objetivo mejorar la conectividad entre España y Francia, el operador neutro recibirá 3.132.627 euros.

Por otro lado, la Comisión Europea destinará 3.522.447 euros a mejorar la interconexión de la red troncal de cable submarino entre España e Italia. Un proyecto que está llevando a cabo Valencia Digital Port Connect (VDPC) y que lleva por nombre Barracuda.

Este cable submarino conectará directamente la localidad valenciana de Sagunto con Génova (Italia) y VDPC será responsable de la infraestructura, la estación de aterrizaje y el centro de datos asociados a este sistema.

​Será la primera conexión submarina directa entre España e Italia, con una longitud de unos 1.070 kilómetros y doce pares de fibra con 32 Tbps por cada uno de ellos. El plazo de ejecución de las obras es de aproximadamente tres años y está previsto que sus operaciones arranquen en 2028.

El quinto proyecto español incluido en la cuarta convocatoria del CEF Digital está desarrollado por el operador neutro de Galicia Vento Rede. La compañía recibirá de Bruselas un total de 490.457,5 euros para mejorar la conectividad de fibra en el eje atlántico.

CEF Digital

La cuarta convocatoria de CEF Digital ha seleccionado 56 proyectos de varios países de la UE que se financiarán en el marco del programa digital del Mecanismo Conectar Europa (MCE). En concreto, recibirá en conjunto 389 millones de euros.

Estas ayudas permitirán acelerar el despliegue de redes troncales digitales de alto rendimiento "seguras y resilientes", llevar a cabo pilotos 5G a gran escala para corredores de transporte y comunidades inteligentes e impulsar el despliegue de infraestructura de comunicación cuántica segura.

"Estos proyectos contribuyen directamente a las ambiciones de la UE de desarrollar una infraestructura de conectividad avanzada, competitiva y resiliente, clave para aprovechar los beneficios de la revolución digital para los ciudadanos y las empresas de toda Europa", asegura la Comisión.

La contribución financiera de la UE, que se destina tanto a estudios de viabilidad como a proyectos de implantación, se realiza en forma de subvenciones con diferentes porcentajes de cofinanciación, que oscilan entre el 30% y el 75% del coste total del proyecto.

CEF Digital ha destinado 1.500 millones de euros del presupuesto de la UE para el período 2021-2027 a este fin. En los próximos dos años habrá nuevas convocatorias que irán en línea con los últimos avances políticos, incluida la nueva regulación de cables submarinos.