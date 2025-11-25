Telefónica y Vodafone venden un 40% de su empresa conjunta de fibra óptica a AXA por 500 millones de euros

La venta busca satisfacer la creciente demanda de conectividad FTTH de alta velocidad y mejorar la calidad de los servicios de banda ancha en hogares y empresas españolas.

Telefónica y Vodafone han vendido el 40% de su empresa conjunta de fibra óptica, FiberPass, a AXA IM Alts por 500 millones de euros.

Vodafone España y Telefónica España han firmado este martes un acuerdo vinculante para vender el 40% de FiberPass, su empresa conjunta de fibra óptica, a la firma de inversión AXA IM Alts por 500 millones de euros.

Así lo han anunciado las dos operadoras en un comunicado conjunto en el que detallan que una vez completada la transacción, sujeta a las aprobaciones reglamentarias, la propiedad se dividirá entre Telefónica (55%, que se reparte entre Telefónica España con un 30% y Telefónica Infra con un 25%), Vodafone España (5%) y AXA (40%).

Según se desprende de la información publicada por Zegona en la Bolsa de Londres, Telefónica recibirá unos 100 millones de euros por la venta de un 8% de FiberPass, mientras que Vodafone España se ha desprendido de un 32% por 400 millones de euros.

FiberPass, la empresa conjunta creada por Vodafone España (37%) y Telefónica (63%), comenzó a operar en marzo de 2025. Actualmente, cubre 3,7 millones de unidades inmobiliarias con fibra hasta el hogar (FTTH) en toda España y presta servicios FTTH a 1,4 millones de clientes de las dos operadoras, alcanzando un nivel de penetración de aproximadamente el 40%.

Las compañías remarcan que este acuerdo reúne a "dos de los principales operadores de telecomunicaciones de España y a un importante inversor europeo en infraestructuras" para proporcionar servicios FTTH en todo el país y "satisfacer la creciente demanda de conectividad FTTH de alta velocidad".

Asimismo, añaden que la operación también mejorará "la disponibilidad y la calidad" de los servicios de banda ancha de fibra para los hogares y las empresas españolas. "FiberPass opera una red FTTH de última generación que ofrece servicios de fibra de alta calidad a sus accionistas y a otros operadores", remarcan.

La transacción se ha completado con el asesoramiento financiero de BBVA y Barclays, que han prestado su apoyo a Vodafone España y Telefónica España durante todo el proceso, y Rothschild&Co, que ha colaborado con AXA IM Alts como asesor en fusiones y adquisiciones y deuda.