Telefónica se hace con los derechos de la Champions League en exclusiva para cuatro temporadas por 1.464 millones

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la adjudicación comprende la emisión de la Champions League, la Europa League, la Youth League, la Europa Conference League y la Super Cup para el próximo ciclo que comprende las temporadas 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 y 2030/2031.

La operadora de telecomunicaciones remarca que se trata de una "adjudicación provisional" que está sujeta todavía a la negociación y posterior firma de un contrato con UEFA, cuya formalización se espera que tenga lugar "en los próximos días".

Esta cifra supone un 14,4% más en comparación con los 320 millones de euros que pagó por año el grupo español de telecomunicaciones en la subasta que se celebró en el verano de 2023 y en la que se hizo con los derechos, también en exclusiva, para las temporadas 2024/2025, 2025/2026 y 2026/2027.

Apuesta por el fútbol

Este anuncio permite a Telefónica y, en concreto, a Movistar Plus+ asegurarse al menos hasta 2031 la emisión de las principales competiciones europeas y supone un nuevo impulso a su estrategia de apostar por el deporte prémium, un contenido que es clave para la captación y fidelización de clientes.

En el comunicado remitido a la CNMV, la compañía de telecomunicaciones remarca, de hecho, que con esta adjudicación se garantiza "la totalidad de los derechos" de las principales competiciones de fútbol europeo para sus clientes en el segmento residencial.

"La adquisición directa a UEFA de este contenido prémium permitirá a Telefónica continuar diseñando y comercializando sus canales y contenidos con el mejor fútbol europeo", remarca la operadora, que mantendrá así la Champions y el resto de competiciones como uno de los pilares de la oferta deportiva de Movistar Plus+.

La compañía ha logrado mantener estos derechos en un momento en el que están cambiando los hábitos de consumo y los operadores tradicionales como Movistar Plus+ se enfrentan a una competencia cada vez mayor, sobre todo por parte de las grandes plataformas globales de streaming.