Meta tendrá que pagar 479 millones a los medios españoles por competencia desleal en el mercado de la publicidad

Un juzgado de Madrid ha condenado a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias por haber obtenido ventaja competitiva publicitaria para Facebook e Instagram de forma desleal infringiendo las normas europeas de protección de datos.

En una sentencia, el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid estima de forma parcial las pretensiones de los medios -que reclamaban 551 millones de euros- al entender que Meta utiliza indebidamente datos personales protegidos de los usuarios de Facebook e Instagram para insertar publicidad en esas redes sociales.

Esa práctica, sostiene el juez, le da una ventaja competitiva significativa "desleal" respecto al resto de los medios digitales y las agencias de noticias.

En esta línea, el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Féliz Bolaños, ha advertido a la plataforma Meta de que "ninguna tecnológica puede estar al margen de la ley" y ha instado a las plataformas a colaborar con la justicia.

"Nosotros consideramos que no puede haber ninguna tecnológica por grande que sea, por global que sea en su negocio, estar al margen de la legislación", ha explicado Bolaños en el foro 'Megafuturo'.

Bolaños ha justificado la adopción de medidas para conocer el alcance de esta actuación de Meta sobre la que ha asegurado que investigación realizada por tres universidades "lleva a pensar que son millones de personas los afectados".

"Teniendo en cuenta que en España casi el 80% de los usuarios utilizan el sistema Android, podemos estar hablando de una cifra muy alta, muy elevada, pero desconocemos exactamente el número", ha admitido el ministro.

De hecho, ha incidido en la necesidad de conocer también "el beneficio económico que ha obtenido la plataforma por esa utilización indebida de datos de usuarios y cuál ha sido su modus operandi en este comportamiento irregular".